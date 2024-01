Ifølge politiet dræbte Korsørmanden Emilie Meng ved at påføre pakketape rundt om hendes mund og næse, hvorved hun blev kvalt.

Det fremgår af anklageskriftet, som er blevet offentliggjort mandag.

Heri lyder det mere konkret, at Emilie Meng blev udsat for langvarig frihedsberøvelse, da hun tidligt om morgenen 10. juli 2016 ankom til Korsør Station efter en bytur.

Ifølge tiltalen formåede den 32-årige mand at få hende ind i sin bil, hvorefter han mod hendes vilje bragte hende til et ukendt sted, hvor han ved vold eller trussel om vold voldtog hende.

Det var efter politiets opfattelse herefter, at han dræbte den unge kvinde ved kvælning ved at have sat pakketape rundt om hendes mund og næse.

Han er desuden tiltalt for usømmelig behandling af lig, da han efter drabet efterlod liget i en sø ved Regnemarks Bakke i Borup, hvor det blev fundet juleaftensdag.

Den 32-årige mand nægter sig skyldig i sagen om drabet på Emilie Meng.

Han er desuden tiltalt for et voldsomt overfald begået mod en 15-årig efterskoleelev, som han også nægter sig skyldig i.

Desuden er han tiltalt for at have påkørt en 13-årig pige fra Kirkerup, holdt hende fanget, voldtaget hende og haft planer om at slå hende ihjel.

Manden nægter sig skyldig i drabsforsøg, mens erkender sig delvist erkender sig skyldig i frihedsberøvelse og voldtægt af pigen.

Bliv klogere på seneste udvikling om Korsørmanden i kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.