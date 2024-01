Korsørmanden nægter sig i det store hele skyldig i de forhold, han er blevet tiltalt for.

Det fortæller hans forsvarer Karina Skou, da B.T. mandag fanger hende over telefonen, efter der er blevet rejst tiltale.

»Det eneste, jeg kan sige, er, at han nægter sig skyldig i sagen med Emilie Meng og i sagen fra Sorø. Der er fortsat en delvis erkendelse af de forhold, han i første omgang blev varetægtsfængslet for (frihedsberøvelse og voldtægt begået mod en 13-årig pige, red.).«

»Hvad angår det nye punkt om drabsforsøg på pigen, nægter han sig skyldig.«

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi har mandag præsenteret den 32-årige for et anklageskrift, der blandt andet beskriver drabet på Emilie Meng i 2016. I den sag er han også tiltalt for blandt andet langvarig frihedsberøvelse og voldtægt af den 17-årige pige.

I sagen, der i foråret 2023 førte til den 32-åriges anholdelse, er han tiltalt for at have udsat en 13-årig pige for voldtægt, langvarig frihedsberøvelse og drabsforsøg. Det sidste nægter han altså, mens han delvist erkender de to andre forhold. Hvad den delvise erkendelse dækker over, vil forsvarer Karina Skou ikke udtale sig om for nuværende:

»Det må komme frem, når sagen skal for retten,« siger hun.

Slutteligt er den 32-årige tiltalt for at have forsøgt at voldtage og frihedsberøve en 15-årig efterskoleelev i Sorø i november 2022.

Politiets teknikere på den 32-åriges adresse.

Forsvarer Karina Skou ønsker foreløbigt ikke at sige meget mere om sagen, der i foråret 2023 fik sin begyndelse, da en 13-årig pige forsvandt sporløst i fra den lille sjællandske by Kirkerup.

Teenagepigen var 15. april på vej hjem fra sin avisrute og havde netop varslet sine forældre om sin snarlige hjemkomst, da hun 11.43 blev kidnappet.

I over et døgn ledte politiet efter hende og opfordrede beboere i området til at tjekke overvågningsvideoer fra deres biler.

Pigens billede og navn blev sendt ud til offentligheden med en bøn om hjælp, helikoptere blev sendt i luften, og på jorden forsøgte hundesnuder at finde pigen i området.

Efter 27 timer blev hun fundet. I live på en adresse i Korsør. Over 20 kilometer væk fra kidnapningsstedet.

På adressen blev den 32-årige nu tiltalte anholdt.

Dagen derpå blev han ved Retten i Næstved fremstillet i grundlovsforhør, hvor det stod klart, at han ikke alene var mistænkt for kidnapningen af den 13-årige pige, men også for voldtægt.

Han erkendte sig delvist skyldig, lød det dengang fra hans forsvarer, før dommeren ved grundlovsforhøret valgte at lukke dørene for offentligheden.

En måned efter trak sagen om den 32-årige så på ny overskrifter, da politiet på et pressemøde afslørede, at han nu også var sigtet for det hidtil uopklarede drab på Emilie Meng og overfaldet på en 15-årig efterskoleelev i Sorø.

Ved et efterfølgende retsmøde var den 32-årige flankeret af en ny forsvarsadvokat.

Egentlig havde han anmodet om Michael Juul Eriksen, men han havde afvist anmodningen, og i stedet var valget faldet på Karina Skou.

Og hun gjorde det i retten klart, at hendes klient nægtede sig skyldig i de nye sigtelser.

Meget mere havde hun ikke at sige, da pressen efterfølgende fangede hende ude foran retsbygningen.

Generelt har forsvarsadvokaten ikke ønsket at kommentere sagen, udover hun måned efter måned har oplyst, at hendes klient frivilligt har ladet sin varetægtsfængsling forlænge.

Til B.T. fortæller Karina Skou, at hun og hendes klient løbende vil tage stilling til, om han frivilligt vil forblive varetægtsfængslet, indtil sagen skal for retten senere i år. Sagen begynder 14. maj, og der er afsat 18 retsdage til den.

