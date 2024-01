Korsørmanden er mandag blevet tiltalt for drabet på Emilie Meng. Det samme gælder den opsigtsvækkende kidnapningssag fra Kirkerup, der nu også tæller et drabsforsøg, samt overfaldet på en teenagepige i Sorø.

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi har nu præsenteret Korsørmanden for et anklageskrift, der tæller blandt langvarig frihedsberøvelse af og drab på Emilie Meng, drabsforsøg, kidnapning og voldtægt af en 13-årig pige fra Kirkerup og overfaldet på en 15-årig efterskoleelev fra Sorø.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

»Tiltalen er rejst på baggrund af en grundig og objektiv vurdering af sagens omfattende materiale. Med tiltalerejsningen og i forbindelse med den kommende retssag, der starter op i Retten i Næstved i maj, vil hidtil ikke kendte oplysninger fra straffesagen blive tilgængelige for offentligheden,« siger chefanklager Marie Bindslev og fortsætter:

»Vi håber, at formidlingen af sagen vil ske med fornøden respekt for de meget unge ofre og deres pårørende. Vi vil samtidig understrege, at der i dag alene er rejst tiltale, og at det i sidste ende vil være op til retten at vurdere, om den 32-årige mand er skyldig.«

Dermed mener politiet altså at kunne bevise, at det netop er den 32-årige mand, der har stået bag alle forbrydelserne.

Til B.T. oplyser sagen anklager, at man ikke har yderligere kommentarer for nuværende.

Den 32-årige kom i politiets søgelys, efter en 13-årig pige en forårsdag sidste år forsvandt ved Kirkerup på Vestsjælland blot få kilometer fra sit hjem.

Netop havde hun færdiggjort sin avisrute, da hun 15. april forsvandt som dug fra solen klokken 11.43. Senere blev hendes cykel, taske og mobiltelefon fundet henkastet i vejkanten.

Tidslinje over sagerne Her er et overblik over sagerne 10. juli 2016 forsvandt Emilie Meng sporløst fra Korsør Station efter en bytur 25. december 2016 fortalte Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi til offentligheden, at den unge kvindes lig var blev fundet af en hundelufter juleaftensdag i en sø ved Regnemarks Bakke ved Borup 8. november 2022 blev en elev fra Sorø Gymnastikefterskole udsat for et overfald på skolens område. Pigen blev truet med kniv og tvunget ned på jorden, men hun gjorde så meget modstand, at gerningsmanden til sidst stak af. 15. april 2023 forsvandt en 13-årig pige på mystisk vis, efter hun havde færdiggjort sin avisrute ved Kirkerup i Slagelse og var på vej hjem. Hendes cykel, taske og mobiltelefon blev fundet i vejkanten. 16. april 2023 blev den 13-årige pige efter 27 timers forsvinden fundet på en adresse i Korsør. Her blev en 32-årig mand anholdt. 17. april 2023 blev den 32-årige mand fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved og sigtet for langvarig frihedsberøvelse og flere voldtægter. Han erkendte delvist og blev varetægtsfængslet i fire uger. 26. april 2023 oplyste politiinspektør Kim Kliver på et pressemøde, at den 32-årige også sigtes i to andre sager. Nemlig for drabet på Emilie Meng og for overfaldet på efterskoleeleven i Sorø. 17. maj 2023 blev den 32-årige fremstillet ved Retten i Næstved igen, hvor han blev sigtet for frihedsberøvelse, drab og voldtægt af Emilie Meng og forsøg på frihedsberøvelse, voldtægtsforsøg og vold og trusler mod efterskoleeleven fra Sorø. Han nægtede sig skyldig. Fængslingsgrundlaget blev udvidet, og den 32-årige har siddet varetægtsfængslet lige siden. 8. januar 2014 bliver der rejst tiltale mod den 32-årige. 14. maj 2024 indledes retssagen, som forventes at køre over 18 retsdage.

Efter 27 timers intens eftersøgning lykkedes det politiet at finde pigen i live på den 32-årige mands adresse i Korsør.

Korsørmanden blev anholdt og sigtet for frihedsberøvelse og flere voldtægter.

Den efterfølgende dag blev han så fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved, hvor han delvist erkendte sig skyldig. Hvad, han konkret erkender, vides dog ikke, da grundlovsforhøret foregik for lukkede døre.

Ved grundlovsforhørets afslutning valgte dommeren at varetægtsfængsle den 32-årige i fire uger. Men blot et par uger senere var der nyt i sagen. Her besluttede politiet at rejse nye opsigtsvækkende sigtelser mod ham.

På et pressemøde fortalte politiinspektør Kim Kliver, at efterforskningen havde ført til, at man nu kunne udpege den 32-årige som hovedmistænkt for drabet på Emilie Meng, der forsvandt efter en bytur i 2016. Derudover blev han sigtet for forsøg på frihedsberøvelse, voldtægtsforsøg samt vold og trusler mod en 15-årig efterskoleelev i Sorø i november 2022.

Han har hidtil nægtet sig skyldig i begge sager.

Allerede inden det sidste punktum var sat i anklageskriftet, kunne Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi i efteråret meddele, at man i samarbejde med den 32-åriges forsvarer, Karina Skou, var blevet enige om at afsætte 18 dage til retssagen.

Første retsdag bliver 14. maj ved Retten i Næstved.

Opdateres …



