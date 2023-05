Den 32-årige mand, der er sigtet for drabet på Emilie Meng og en række overgreb på to piger, skal fortsat sidde fængslet.

Det blev slået fast under et retsmøde onsdag i Retten i Næstved, hvor fængslingsgrundlaget blev udvidet.

Dermed omfatter det nu også drabet på Emilie Meng og et overfald begået mod en 15-årig efterskoleelev fra Sorø. Disse sigtelser nægter den 32-årige sig skyldig i.

Hvad angår Emilie Meng-sagen, begrundede dommeren dette med en række konkrete punkter:

Omstændighederne, hvorved Emilie Mengs lig blev fundet, samt obduktionserklæringen.

At den sigtede ejede en sølvgrå Hyundai i30 på gerningstidspunktet. Det var den samme bilmodel, politiet mistænkte for at være brugt til drabet.

Køb foretaget i Harald Nyborg.

Kortoplysninger, der placerer den sigtede i området omkring gerningstidspunktet.

Video fundet på den sigtedes computer

Fund, der er gjort på den sigtedes bopæl under en ransagning – herunder dna-spor.

I sigtelsen, som anklageren læste op under retsmødet, fremgik det, at den 32-årige angivelig skulle have kvalt Emilie Meng.

Konkret går sigtelserne på, at han har frihedsberøvet den 17-årige pige, voldtaget hende på et ukendt sted og senere, på et ukendt tidspunkt, kvalt hende.

Herefter skulle han på et ligeledes ukendt tidspunkt have efterladt hendes lig i en sø ved Borup.

Mai-Brit Storm Thygesen, der er bistandsadvokat for Emilie Mengs mor, ser det som et »stort skridt«, at man nu kan udvide fængselsgrundlaget:

»Det kan ikke andet end opfattes som et skridt i den rigtige retning i forhold til, at den sag kan finde sin afslutning, som familien har ventet på i syv år,« sagde hun tidligere onsdag til B.T. om sagen, der i mange år har været uopklaret.

Hvad angår sagen fra Sorø, lagde retten vægt på:

At hans dna 'med højeste sandsynlighed' er fundet på efterskoleelevens jakke.

Derudover peger teledata i området på, at han er gerningsmanden.

At fremgangsmåden i sagen om efterskoleeleven minder om den, der har været i de to andre sager.

I sagen fra Sorø kom det under retsmødet frem, at han skulle have truet den 15-årige efterskoleelev og slået hende flere gange i maven.

Dernæst skulle han have tvunget hende ned på jorden, hvor han bandt hendes hænder med strips bag på ryggen og forsøgte at trække hende væk, imens han holdt hende for munden.

Herefter skulle han ifølge sigtelsen have slæbt hende omtrent 100 meter med det formål at voldtage hende, hvilket dog mislykkedes, da teenagepigen skreg.

Anklagemyndigheden mener, at han bad hende om at tælle til 100, hvorefter han forsvandt.

Manden har hidtil siddet fængslet i sagen om kidnapning og voldtægt af en 13-årig pige. Det forhold erkender han delvist. Det er fortsat uvist, hvad det er, han erkender, og hvad han bestrider, da det retsmøde foregik bag lukkede døre.

