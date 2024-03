Dna-spor kommer utvivlsomt til at spille en central rolle, når Korsørmanden indtager anklagebænken til maj.

Og nu kan B.T. erfare, at politiet har allieret sig med en af de mest prominente eksperter på området.

Den verdenskendte dna-forsker Eske Willerslev, der har stået i spidsen for banebrydende opdagelser inden for dna, har nemlig været en del af efterforskningen og skal efter planen vidne under retssagen ifølge B.T.s oplysninger.

Selv ønsker Eske Willerslev hverken at be- eller afkræfte oplysningen. Han oplyser blot, at han ingen kommentarer har. Samme melding lyder fra sagens anklager, Susanne Bluhm.

At dna-spor udgør en væsentlig del af politiets bevismateriale mod Korsørmanden, har længe været offentligt kendt.

Allerede da fængslingsgrundlaget mod den 32-årige, der på det tidspunkt allerede sad fængslet for kidnapning og voldtægt af den 13-årige pige, blev udvidet til også at omhandle drabet på Emilie Meng og overfaldet af den 15-årige pige fra Sorø, spillede dna-spor en central rolle.

I forhold til drabet på Emilie Meng blev mistanken mod ham ifølge sagens dommer underbygget af »fund som blev gjort ved ransagningen på sigtedes bopæl, herunder særligt dna-spor sammenholdt med de fund, der blev gjort på liget«.

Hvilke konkrete dna-spor, der er tale om, og hvor de er fundet, har politiet hidtil holdt for sig selv.

I samme forbindelse kom det frem, at der var fundet dna på den 15-årige efterskolepiges jakke.

Dna, der med allerhøjeste sandsynlighed stammer fra den i dag tiltalte mand, der i øvrigt nægter sig skyldig i langt de fleste af sagens forhold.

Eksperter på banen

På et pressemøde tilbage i april sidste år fortalte politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi dog, at man i forbindelse med efterforskningen af drabet på Emilie Meng, der forsvandt i juli 2016 og først blev fundet i en sø ved Borup knap et halvt år senere, havde indsamlet dna-materiale fra 1450 personer.

Heriblandt Korsørmanden.

Det er Korsørmanden tiltalt for: Emilie Meng: Drab, voldtægt og frihedsberøvelse af den 17-årige Emilie Meng, der forsvandt fra Korsør Station cirka klokken 04.00 10. juli 2016. 15-årig efterskoleleev fra Sorø Trusler, vold, voldtægtsforsøg og forsøg på kidnapning begået mod en 15-årig efterskoleelev fra Sorø 8. november 2022 kort efter klokken 18.00. 13-årig pige fra Kirkerup: Langvarig frihedsberøvelse, ulovlig tvang, voldtægt og drabsforsøg mod en 13-årig pige fra Kirkerup 15. april 2023.

Resultatet havde dog dengang ikke givet et brugbart match, og derfor skulle man efter anholdelsen af Korsørmanden benytte metoder, som man ikke var vant til i dansk politi.

Og i den forbindelse allierede man sig med en række eksperter:

»Nogle af de dna-spor, vi har, er ikke spor af en type, som umiddelbart kan holdes op mod de traditionelle referenceprøver i vores dna-register,« fortalte Kim Kliver og fortsatte:

»Vi har således i efterforskningen haft behov for at etablere et tæt samarbejde med nationale og internationale eksperter inden for retsgenetik.«

Hvordan Eske Willerslev præcist har hjulpet politiet, vides ikke, men han er ifølge B.T.s oplysninger én blandt flere eksperter, der har bistået efterforskningen.

Hædret verden over

Eske Willerslev er verden over anerkendt for netop sit arbejde med dna.

Den 52-årige dna-forsker og professor i evolutionær genetik ved University of Cambridge og Københavns Universitet har udgivet adskillige forskningsartikler i ansete tidsskrifter og stået i spidsen for banebrydende opdagelser.

Noget, han i årenes løb har modtaget utallige priser og anden hæder for.

Det, han blandt andet er verdensberømt for er at skabe hele dna-profiler ud fra meget små mængder arvemasse, ligesom han ved at kigge på flere tusinde år gammel dna har været i stand til at kortlægge befolkninggruppers oprindelse.

Han har altså erfaring med både dna af ældre dato og små mængder spor.

