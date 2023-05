Der holdes onsdag retsmøde i sagen mod den 32-årige mand, der er fængslet i sagen fra Kirkerup.

Det oplyser Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi på Twitter.

Den 32-årige har ellers lige frivilligt forlænget sin varetægtsfængsling, men nu vil anklagemyndigheden anmode om at få fængslingsgrundlaget udvidet, ligesom der vil blive anmodet om, at retsmødet bliver afholdt for lukkede døre.

Med andre ord betyder det, at en dommer skal vurdere, om der er tilstrækkelige beviser til at få den 32-årige fængslet for andre sager.

Der er afsat to timer til retsmødet, og Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi har ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.

Den 32-årige er i øjeblikket udelukkende fængslet i sagen om den 13-årige fra Kirkerup, hvor han er sigtet for bortførelse og flere voldtægter. Han har erkendt sig delvist skyldig, men det er endnu uvist, hvad det nærmere er, han erkender, og hvad han bestrider.

Hvad det udvidede fængslingsgrundlag nærmere konkret dækker over, er derfor på nuværende tidspunkt uvist.

Men den 32-årige mand blev kort efter varetægtsfængslingen også sigtet for drabet på Emilie Meng i 2016 samt for et overfald begået mod en 15-årig efterskoleelev i Sorø i november sidste år. Disse forhold nægter han sig skyldig i.

I sidste uge oplyste anklager Susanne Bluhm, at hvis den 32-årige skulle have mødt i retten til fristforlængelsen 11. maj, så skulle en dommer ikke vurdere, om der var grundlag for at fængsle ham i de to nye sager. Om det har ændret sig nu, er endnu uvist.

