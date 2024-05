Celina Kirkegaard sidder alene i køjesengen hos sine bedsteforældre og leger med små enhjørningefigurer.

Et par meter væk står hendes mor – Hanne – med et smil og iagttager sin glade, legende pige.

Hun afbryder legen:

»Skal du ikke med ind i stuen, skat?,« spørger hun.

»Nej, mor. Jeg leger altså lige!,« lyder svaret fra Celina i køjesengen.

Sådan lyder et af Hanne Kirkegaards gode minder fra sin datter Celinas liv.

Men det blev desværre også det sidste.

For om aftenen den 20. marts 2024 – et par timer efter Celinas enhjørningeleg – lå den lille livsglade pige og fik hjertemassage i en ambulance.

En af de hjertemassager, der desværre ikke fik hjertet til at slå igen.

Historien om Celinas lille hjerte begynder dog for to år siden, da den dengang 5-årige pige beklager sig til sine forældre.

»Jeg har ondt i hjertet,« lyder beskeden fra datteren i familiens hjem i Herslev i Sydjylland.

7-årige Celina var en glad, farverig pige, der ifølge forældrene charmerede hvert et menneske på sin vej. Hun måtte dog forlade denne jord alt for tidligt, da hun som 7-årige døde af et hjertestop. Vis mere 7-årige Celina var en glad, farverig pige, der ifølge forældrene charmerede hvert et menneske på sin vej. Hun måtte dog forlade denne jord alt for tidligt, da hun som 7-årige døde af et hjertestop.

De små smerter ved vores vigtigste organ fortsætter dagligt hos Celina, mens man fra sundhedsvæsenet forsøger at finde årsagen.

Og den finder man et år efter – nærmere præcist den 20. april 2023.

»Den dag får hun en hjertescanning, og der finder man ud af, at hun har et lille hul mellem hjertekamrene. Derfor vil de gerne operere hende,« siger Celinas mor, Hanne Kirkegaard, der første gang fortalte historien til Fredericia Dagblad.

Hjertefejlen er dog ikke kritisk, så der kan godt gå næsten et helt år, før den komplicerede operation skal foretages.

Den 20. februar 2024 ligger den nu 7-årige pige på operationsbordet, hvor hun bliver åbnet op.

Operationen går som planlagt, men efterfølgende får Celina en ganske normal komplikation med væske rundt om hjertet.

7-årige Celina var en glad, farverig pige, der ifølge forældrene charmerede hvert et menneske på sin vej. Hun måtte dog forlade denne jord alt for tidligt, da hun som 7-årige døde af et hjertestop. Her sidder hun med sin far efter sin hjerteoperation. Vis mere 7-årige Celina var en glad, farverig pige, der ifølge forældrene charmerede hvert et menneske på sin vej. Hun måtte dog forlade denne jord alt for tidligt, da hun som 7-årige døde af et hjertestop. Her sidder hun med sin far efter sin hjerteoperation.

Otte dage senere bliver familien udskrevet og får besked på at kontakte hospitalet, hvis deres datter får det dårligt.

Og derfor skal vi – desværre – skrue tiden frem til en dato, som for altid vil være indprintet som den sorteste dage af dem alle for familien Kirkegaard.

Den 20. marts.

Celinas far, Kim Kirkegaard, skal arbejde, så resten af familien – Hanne, Celina og lillebror – har inviteret sig selv op i bedsteforældrenes sommerhus.

Det er en skøn dag for Celina. Hun hopper i hinkeruder, gynger, leger og er generelt rigtig glad.

Og så har hun heldigvis ikke længere ondt ved brystet efter hjerteoperationen.

Men ved 18-tiden får den 7-årige pige det pludselig dårligt.

Så dårligt, at Hanne griber knoglen og ringer til Rigshospitalet.

»Jeg kunne straks mærke, at hun fik det dårligt på samme måde som på hospitalet, hvor de konstaterede, at hun havde væske om hjertet. I telefonen beslutter de hurtigt, at der skal tilkaldes både ambulance og lægehelikopter,« fortæller Hanne Kirkegaard.

En ambulance ankommer ganske hurtigt, og derinde konstaterer en læge, at Celina nu har meget væske om hjertet.

Kort tid efter får den lille pige hjertestop, mens hendes mor holder hende i hånden.

Ambulancen er kun kommet 50 meter væk fra sommerhuset, og her iværksætter man nu hjertemassage på Celina.

Resten er desværre historie. Efter omkring en time giver redningspersonalet op.

De kan ikke få gang i Celinas hjerte igen.

»Det var meget meget voldsomt. Jeg stod udenfor ambulancen og kiggede på, så de kunne få arbejdsro. Men der var ikke noget at gøre,« fortæller Hanne Kirkegaard.

To uger senere siger familien og 200 andre farvel til deres farveglade, glimmerelskende og altid glædesspredende Celina.

Her ses Kim og Hanne Kirkegaard ved deres datter i kisten. Celine Kirkegaard døde efter et hjertestop. Vis mere Her ses Kim og Hanne Kirkegaard ved deres datter i kisten. Celine Kirkegaard døde efter et hjertestop.

Det sker til tonerne af sangen 'Blomsterne Springer Ud', der var den 7-årige piges yndlingssang.

Ude ved gravstedet synger de 'Du Kom Med Alt Der Var Dig', før det allersidste farvel bliver sagt.

Og så var solstrålen pist væk fra Hannes og Kims liv.

»Det er en ubeskrivelig sorg, der gør fysisk ondt. Jeg har flere gange haft det som om, at jeg var ved at få hjertestop, fordi jeg fik så ondt i brystet. Men vi har også fra startet besluttet, at vi stadig skal være en familie og ikke være bitre eller vrede,« fortæller Hanne.

Midt i sorgen skulle forældreparret desværre også kæmpe med et andet og mere praktisk problem.

Efter begravelsen tog de nemlig fat i deres forsikringsselskab for at gøre brug af deres udvidede ulykkesforsikring til Celina, så de kunne få begravelseshjælp.

Det drejede sig om 50.000 kroner, men fra forsikringsselskabet kom der et afslag.

»Meldingen lød, at der ikke var tale om en ulykke. Vi kunne få begravelseshjælp, hvis hun var blevet kørt ned af en bil, men ikke død af et hjertestop. Jeg synes, det er helt vildt,« siger Kim Kirkegaard.

Forældrene har klaget til forsikringsselskabet, så de ønsker ikke at bringe navnet i denne artikel.

De har dog et budskab til andre forældre.

»Jeg synes da, at man skal tjekke sine forsikringer en ekstra gang for at se, om man er dækket af sådan et dødsfald, som det her. Eller om det er noget, man kan tilkøbe,« siger Hanne Kirkegaard og fortsætter:

»De 50.000 betyder selvfølgelig intet i forhold til Celina, men det er mange penge, som vi ikke bare sådan har.«