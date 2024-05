Katastrofen er ikke endelig endnu for OB. Men mandag tog de et alvorligt dyk ned under stregen efter et nederlag til Vejle Boldklub.

Fodbolddirektør Björn Wesström sad på første parket i en campingstol ved siden af spillerbænken. Og man skulle tro, at kampen var hård for direktøren at overvære.

Men det kom ifølge Kenneth Emil Petersen i Viaplays Offside-studie ikke til udtryk i direktørens interview efter det dødbringende nederlag i Vejle.

Fodboldeksperten var nemlig rasende over, at direktøren ikke virkede til at tage ansvar for OB's frygtelige form.

»Han er gigantisk, gigantisk medskyldig i den her OB-nedtur. Rekrutteringen han har lavet til OB, Fyns stolthed, har været jammerlig,« siger tv-ekspert og tidligere OB-spiller, Kenneth Emil Petersen.

»Jeg har sgu brug for, at han lægger sig lidt ned og viser lidt karakter.«

»Jeg ved ikke engang, om han selv tror på det. Det er næsten arrogant, det han leverer,« siger han.

Se hele interviewet med Björn Wesström, der noget kortfattet svarer på Viaplay-reporterens mange spørgsmål, og 'KEP' der efterfølgende raser mod fodbolddirektøren i toppen af artiklen.

OB tabte med 3-1 efter at have været foran tidligt i kampen mod Vejle.

Især den tidligere OB-spiller Musa Juwara gjorde ondt på de 'striwede' med et mål og et oplæg.