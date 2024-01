En 15-årig efterskoleelev kom gående ad en vej i Sorø, da hun pludselig blev overfaldet bagfra af Korsørmanden, der truede hende med kniv og bandt hendes hænder. Snart blev hun slæbt over en mark, før hendes kamp fik gerningsmanden til at flygte.

Det er i hvert fald anklagemyndighedens udlægning af, hvad der skete en novemberaften for et par år siden, fremgår det af sagens anklageskrift, som B.T. mandag har fået aktindsigt i.

Heri lyder det, at overfaldet fandt sted 8. november 2022 omkring klokken 18.15, hvor den 32-årige skal have grebet fat i den 15-årige bagfra, mens han holdt en kniv i hånden.

Pigen skal være blevet hevet ned på jorden, hvorefter den 32-årige skal have sat sig overskrævs på hendes ryg, bundet strips om hendes håndled og slået hende med knyttet næve.

Tidslinje over sagerne Her er et overblik over sagerne 10. juli 2016 forsvandt Emilie Meng sporløst fra Korsør Station efter en bytur 25. december 2016 fortalte Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi til offentligheden, at den unge kvindes lig var blev fundet af en hundelufter juleaftensdag i en sø ved Regnemarks Bakke ved Borup 8. november 2022 blev en elev fra Sorø Gymnastikefterskole udsat for et overfald på skolens område. Pigen blev truet med kniv og tvunget ned på jorden, men hun gjorde så meget modstand, at gerningsmanden til sidst stak af. 15. april 2023 forsvandt en 13-årig pige på mystisk vis, efter hun havde færdiggjort sin avisrute ved Kirkerup i Slagelse og var på vej hjem. Hendes cykel, taske og mobiltelefon blev fundet i vejkanten. 16. april 2023 blev den 13-årige pige efter 27 timers forsvinden fundet på en adresse i Korsør. Her blev en 32-årig mand anholdt. 17. april 2023 blev den 32-årige mand fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved og sigtet for langvarig frihedsberøvelse og flere voldtægter. Han erkendte delvist og blev varetægtsfængslet i fire uger. 26. april 2023 oplyste politiinspektør Kim Kliver på et pressemøde, at den 32-årige også sigtes i to andre sager. Nemlig for drabet på Emilie Meng og for overfaldet på efterskoleeleven i Sorø. 17. maj 2023 blev den 32-årige fremstillet ved Retten i Næstved igen, hvor han blev sigtet for frihedsberøvelse, drab og voldtægt af Emilie Meng og forsøg på frihedsberøvelse, voldtægtsforsøg og vold og trusler mod efterskoleeleven fra Sorø. Han nægtede sig skyldig. Fængslingsgrundlaget blev udvidet, og den 32-årige har siddet varetægtsfængslet lige siden. 8. januar 2024 blev der rejst tiltale mod den 32-årige. 14. maj 2024 indledes retssagen, som forventes at køre over 18 retsdage.

Altsammen noget, der var »egnet til at fremkalde alvorlig frygt for hendes liv eller helbred,« lyder det i anklageskriftet, hvor der er rejst tiltale for vold, trusler, forsøg på langvarig frihedsberøvelse og forsøg på voldtægt.

Den 32-årige nægter sig skyldig, ligesom han også nægter drabet på Emilie Meng og drabsforsøg på en 13-årig pige fra Kirkerup. Han erkender dog delvist at have frihedsberøvet og voldtaget sidstnævnte, har hans forsvarer, Karina Skou, tidligere fortalt til B.T.

Slæbt over mark

Efter at have pacificeret den 15-årige skal den 32-årige have rejst hende op, holdt hende for munden og ført hende over en mark.

Alt sammen for at tvinge pigen ind i en bil, som den 32-årige ifølge anklageskriftet havde parkeret lidt væk.

Planen var ifølge anklagemyndigheden at kidnappe og voldtage pigen. Men så langt nåede han ikke, da den 15-årige skreg op, lyder det.

I stedet skal den 32-årige have lagt pigen på jorden og bedt hende tælle til 100, mens han selv løb fra stedet.

Dna-match

Politiet var i flere måneder uden gerningsmand i sagen, før en 13-årig pige i april det efterfølgende år blev kidnappet fra Kirkerup og først fundet over et døgn senere på den 32-åriges bopæl.

Pigen skal under sin frihedsberøvelse være blevet udsat for både voldtægt og drabsforsøg, lyder det i anklageskriftet.

I kølvandet på anholdelsen af den 32-årige kom det under et retsmøde frem, at hans dna med allerhøjeste sandsynlighed er identisk med den, der efter overfaldet blev fundet på den 15-årige efterskolelev.

Derudover viser teleoplysninger, at hans telefon på gerningstidspunktet gik på en mast, der dækker gerningsstedet.

Sagen skal for retten i midten af maj. Der er afsat 18 dage til den.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.