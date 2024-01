Da en 13-årig pige sidste forår forsvandt fra Kirkerup på Sjælland, skete det, efter en 32-årig mand bevidst havde kørt hende og hendes cykel ned.

Efterfølgende tog hårdt fat i hendes arm og tvang hende ind i sin bils bagagerum, hvor han tog hendes tøj af.

Længe kørte han rundt til flere sjællandske adresser med pigen, som han både truede, slog og bandt med gaffatape, strips, reb og en kæde, så hun ikke kunne flygte.

Sådan lyder det blandt andet i anklageskriftet mod Korsørmanden, som B.T. mandag har fået aktindsigt i.

Heri lyder det også, at manden skal have afskåret pigens mulighed for at se ved at trække et pudebetræk over hendes hoved.

I de 27 timer, hvor den 32-årige ifølge anklagemyndigheden frihedsberøvede pige, udsatte han flere gange for voldtægter og andre sadistiske overgreb, ligesom han også på et ukendt tidspunkt skal have forsøgt at dræbe hende – formentlig ved kvælning, lyder det.

Manden nægter sig skyldig i drabsforsøg, mens erkender sig delvist erkender sig skyldig i frihedsberøvelse og voldtægt af pigen.

Han nægter sig skyldig i drabet på Emilie Meng og overfaldet på en 15-årig efterskoleelev, som han også er tiltalt for.

Det er præcis en uge siden, at Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi rejste tiltale mod Korsørmanden.

Her blev han præsenteret for anklager om blandt andet langvarig frihedsberøvelse, voldtægt og drabet på Emilie Meng samt overfaldet på en 15-årig efterskoleelev fra Sorø, som han ifølge politiet havde til hensigt at frihedsberøve og voldtage.

Derudover kom det også frem, at han er tiltalt for langvarig frihedsberøvelse, voldtægt – og som noget nyt – drabsforsøg på den 13-årige pige fra Kirkerup.

Ikke længe efter slog den 32-åriges forsvarsadvokat Karina Skou fast over for B.T., at han nægter sig skyldig i sagen om Emilie Meng samt sagen fra Sorø. Han erkender fortsat delvist forholdene i sagen med den 13-årige fra Kirkerup.

Hvad den delvise erkendelse dækker over, ville forsvarer Karina Skou ikke udtale sig om.

»Det må komme frem, når sagen skal for retten,« fortalte hun og understregede, at hendes klient også nægter det nye forhold om drabsforsøg.

Sagen mod Korsørmanden forventes at begynde 14. maj ved Retten i Næstved, hvor der er afsat 18 retsdage.

