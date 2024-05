Ti dage før næste lønseddel kommer står du i supermarkedet og tjekker din netbank for at se, hvor meget du har tilbage.

Hvis scenariet lyder bekendt, er du langt fra alene, viser en ny undersøgelse, som Danske Bank har udført på baggrund af deres 600.000 kunder.

Undersøgelsen viser, at flere danskere nu må tære på opsparingen, da de bruger mere end deres månedlige indkomst.

»Det er ikke et problem i sig selv,« siger forbrugerøkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen til B.T. og uddyber:

»En opsparing er jo tit lavet til netop det formål: Når lønsedlen ikke helt rækker måneden ud.«

Helt konkret er der tale om, at 40 procent af husholdninger, der de forgange 12 måneder brugte mere, end hvad de tjente.

Til sammenligning lå tallet i 2019 på 35 procent.

Problemet opstår, hvis det varer ved for længe, og opsparingen stille og roligt begynder at rinde ud, forklarer hun.

Paradoksalt nok har flere og flere danskere en opsparing, der kan holde til et år med merudgifter.

På trods af faldende inflation, faldende fødevarepriser og en forventning om, at renterne snart vil falde, er resultatet ikke noget, der kommer bag på forbrugerøkonomen.

»Det her er jo ikke noget, som gør, at flere danskere vil komme i enorme økonomiske problemer,« siger hun.

Dog er der særligt en gruppe danskere, der ikke har råd til at bruge mere, end de får udbetalt.

Og her er der selvfølgelig tale om de studerende, siger Louise Aggerstrøm.

»De har typisk ikke så meget opsparing at tære på.«

Men på grund af den faldende beskæftigelse er der gode muligheder for studiejobs til de unge.

»Sådan en mulighed for at udvide indtjeningen har pensionister for eksempel ikke, de må spare på forbruget. Og så er der mange unge, der får hjælp fra deres forældre,« siger Louise Aggerstrøm.

