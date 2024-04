Han står i periferien af gruppen, der har samlet sig om gommen. Han har skulderen til. Kigger ind, da gommen så bevæger sig mod ham. Han trækker sig tilbage. Går lidt væk og retter på vesten, mens et smil hurtigt passerer hans ansigt.

Så vender han sig atter mod gruppen. Betragter den på lidt afstand.

»Han vil gerne være med, men alligevel ikke …« fortæller en af Korsørmandens bekendte om episoden, som fandt sted til et bryllup i 2019.

Og den giver ifølge kilden et godt billede af, hvem Korsørmanden er.

En mand, der forsøger at blende ind, men egentlig trives bedst i baggrunden.

»Han ville ikke gøre sig bemærket. Han holdt sig i baggrunden og var der bare. Når man havde været sammen med ham, havde man ikke lagt mærke til, at han havde været der.«

Bød aldrig op til dans

En lang række kilder tæt på den 33-årige mand har løbende fortalt, hvordan han holdt sig meget for sig selv, var stille og lidt indelukket, og nu kan B.T. bringe levende billeder, der ifølge en kvindelig bekendt taler ind i netop den beskrivelse.

For hende er det tydeligt at se, at han fremstår utilpas i situationen til bryllupsfesten.

»Sådan var det også, når man var i byen med ham. Han var stille og sad bare og kiggede ud på andre, der festede og dansede.«

»Han holdt sig i baggrunden, og det var aldrig ham, der bød op til dans. Han satte aldrig ting i værk i sociale sammenhænge,« fortæller hun.

Velfungerende

Både den kvindelige bekendte og andre kilder, som B.T. har talt med, understreger, at der ikke var noget usædvanligt eller opsigtsvækkende ved den 33-åriges opførsel.

Og da slet ikke noget, der gav dem anledning til at tro, at han havde en så mørk side som den, anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi beskriver i den tiltale, der nu er rejst mod ham.

Faktisk virkede han velfungerede.

Han havde tjek på tingene, interesserede sig for poker og fodbold, havde både job og egen bolig, som han holdt nærmest klinisk ren.

»Der var altid rent og nydeligt. Jeg mindes ikke, at der nogensinde var rod på køkkenbordet. Der var aldrig opvask eller ikke støvsuget, men sådan er der jo mange, der har det.«

Han havde også venner. Drengevenner.

Den kvindelige bekendte mindes ikke, at han i de år, hun har kendt ham, nogensinde har haft tætte veninder eller datet kvinder.

Men hun bemærkede modsat heller ikke, at han skulle have haft et bemærkelsesværdigt forhold til det modsatte køn.

»Når man var på tomandshånd med ham, kunne han sagtens ytre sine meninger og deltage i forskellige snakke, men lige så snart der var seks eller flere mennesker, klappede han i som en østers.«

»Han var der bare og lyttede til, hvad vi andre sagde.«

»Det var ikke sådan, han var genert overfor vennegruppen. Det var i større sammenhænge, og hvis det var i selskab med folk, han ikke kendte. Det var ikke, fordi han ikke kunne lave sjov, når han havde fået noget at drikke,« fortæller den kvindelige bekendte.

Chokerede over anklager

Hun er som de andre, der har indgående kendskab til den 33-årige, chokeret over sagen. Over de grusomheder, han er tiltalt for. Og som han i det store hele nægter sig skyldig i.

Drabet på Emilie Meng blev begået i 2016 og dermed før, hun lærte Korsørmanden at kende.

Men både overfaldet på efterskoleeleven i Sorø og kidnapningen af den 13-årige pige fra Kirkerup er foregået efter.

»Man har ikke kunnet mærke noget på ham. Der var ikke noget. Ingen tegn,« konstaterer hun.

