»Foran denne smukke ting.«

Holger Rune måtte hurtigt og med et glimt i øjet slå fast, at han altså godt vidste, at han stod foran Trevi-fontænen i Rom.

Den danske tennisstjerne var med til at lave lodtrækning før Masters-turneringen, der begynder onsdag, og her sendte han en hilsen, som undrede mange.

»Hej allesammen, det er Holger her. Jeg har lige lavet lodtrækningen foran denne smukke ting, og jeg kan ikke vente med at komme i gang med turneringen her i smukke Rom. Jeg håber at se jer alle her,« sagde han.

Derefter stod en række følgere i kø og - nærmest med fornærmet mine - skrev, at 'den smukke ting' altså var Trevi-fontænen, og at han burde kalde den ved navn.

»Jeg ved det,« skrev Rune efterfulgt af en række grine-emojis.

Han fik også forklaret, hvorfor han dog stod med hættetrøje og jakke på, når det var strålende vejr og 23 grader i den italienske hovedstad.

»Jeg vil ikke være syg igen,« skriver han muntert efter to sygdomsperioder dette forår.

Holger Rune side om side med italienske Flavio Cobolli. Foto: Alessandro Di Meo/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Holger Rune side om side med italienske Flavio Cobolli. Foto: Alessandro Di Meo/EPA/Ritzau Scanpix

Holger Rune står til at sidde over i første runde, mens anden runde byder på et opgør mod enten Daniel Altmaier eller Luca Nardi.

Dernæst lugter det af et møde mod argentinske Sebastian Baez, der ligger nummer 19 i verden.

Sidste år nåede den danske tennisomet finalen i den store turnering, der rangerer lige under Grand Slams.