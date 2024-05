Man siger, at en nyerhvervet bil mister en betydelig del af sin værdi i sekundet de forlader forhandleren.

Sådan var det også, da Anthon Edwards for fire år siden fik muligheden for at lease en BMW Z4.

Men, at BMW'ens værdi faldt i sekundet Anthon trillede afsted med den, havde meget lidt med brugtvognsmarkedet at gøre.

Den tidligere Citybois-stjerne bankede nemlig bilen lige ind i en kantsten, hvilket efterlod en kæmpe ridse i superbilen, det fortæller Anthon Edwards i podcasten '1000 Regrets' fra BEAM.

Bilen leasede han ved hjælp af en »deal« hos bilforhandleren Jan Nygaard, som episoden er blevet opkaldt efter.

»Jan Nygaard-skandalen.«

Sangeren havde ellers en klar plan for, hvordan han ville få bilen ud af Jan Nygaards lokaler.

»Jeg skal bakke den ud derfra, og så laver jeg en trepunktsvending direkte ind i kantstenen,« siger bydrengen og fortsætter.

»Alle bliver helt tavse, og ingen ved hvad de skal sige.«

Da Anton måneder senere skal aflevere bilen tilbage, må han da også betale for skaden.

I dag griner han dog af hele episoden, og det gør de ansatte i Jan Nygaard angiveligt også.

»Nu er historien en julefrokost-joke derude,« siger han.