Nu gik det ellers lige så godt.

Solen skinnede, temperaturerne var sommerlige. Ja, det plaskvåde forår var jo nærmest gået i glemslen. Men hvor blev sommeren pludselig af? Og vender den ikke snart tilbage?

Igen i dag bliver det halvkøligt og ustadigt – lokalt er der endda risiko for kraftige byger og torden.

Og det må vi nok begynde at vænne os til.

»Der er ikke stabilt sommervejr på vej,« lyder det fra DMIs vagthavende meteorolog Klaus Larsen.

Vejrinstituttets prognoser for den kommende uges tid rimer ikke ligefrem på strandvejr, lange grillaftener eller behovet for at huske familiens yngste på at spise isen, før den smelter.

»Det ustadige vejr fortsætter, men efterhånden bliver det dog mere tørt,« fortæller Klaus Larsen.

Han lover dog, at temperaturen stiger en anelse og akkurat sniger sig op over de 20 grader.

»Men det fortsætter med at være ret blæsende, så det vil føles småkøligt,« siger Klaus Larsen.

Så det lader til, at vi må væbne os med tålmodighed, før vi igen kan nyde det dejlige sommervejr.

»Der er ikke lige højsommer på programmet den kommende tid,« konstaterer Klaus Larsen.