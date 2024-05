Solen skinner, og det er relativt lunt fra morgenstunden.

Alligevel gør du klogt i ikke at komme af sted i sommertøjet, når du skal ud af døren.

»Dagen starter pænt med lidt eller nogen sol,« lyder det ellers lovende fra DMIs vagthavende meteorolog Klaus Larsen.

»Men så går det noget nedad bakke,« tilføjer han så.

Årsagen er, at en front igen i dag trækker op over landet. Denne gang fra sydvest.

I modsætning til i går varsler DMI ikke om risiko for kraftig regn og lokale skybrud – men det skal du ikke lade dig snyde af.

For også i dag kommer det til at regne. Først i den sydvestlige del af landet, og opad dagen også i resten af landet i takt med, at fronten bevæger sig mod nordøst.

»På bagsiden af fronten vil der komme byger, som lokalt kan være ret kraftige og med torden,« fortæller Klaus Larsen.

Det er især i Jylland, på Fyn og på Lolland-Falster, der er risiko for torden, og Klaus Larsen forventer også, at det er her, der vil falde mest nedbør.

Derudover står der temperaturer på mellem 13 og 18 grader og blæst på dagens vejrmenu. Ved kysterne kan vinden lokalt blive op til hård.

»Det er en halvtrist, kølig dag, vi går i møde,« lyder det fra Klaus Larsen.

Der er dog én undtagelse:

»Bornholmerne får masser af sol, så Bornholm lever i den grad op til sit kælenavn 'solskinsøen',« lyder det fra DMIs vagthavende meteorolog.