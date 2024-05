Berømmelse, enorme præmiesummer og vanvittige oplevelser er på ingen måde alt i tilværelsen som tennisstjerne.

For selv om man rejser verden rundt, spiser på fine restauranter og ofte bor på dyre hoteller, så kan ensomheden stadig presse sig på sent om aftenen på hotelværelset.

Langt væk fra venner og familie.

Sådan har det i hvert fald nogle gange været for Clara Tauson, som i øjeblikket deltager i French Open i Paris.

Foto: Frank Molter/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Frank Molter/AP/Ritzau Scanpix

Her er hun rejst afsted sammen med sin træner, Lars Christensen, og sin fysioterapeut. Og førstnævnte følger hende da også rundt i hele verden. Men derfor mærker hun stadig en gang imellem følelsen af at være ensom.

Det fortæller hun på et pressemøde efter sin førsterundesejr i den franske hovedstad, da B.T. spørger hende ind til emmet.

»Ja, det tror jeg, men jeg har heller aldrig rejst rundt med et stort team. Jeg er egentlig også en person, som, hvis jeg får for mange indtryk og mange mennesker omkring mig, godt kan blive træt,« forklarer den 21-årige dansker og tilføjer:

»Så for mig er det en fin løsning med Lars og min fysioterapeut. Vi er gode til at give hinanden plads, men vi hygger os også sammen – for eksempel når vi er ude at spise. Det glider.«

Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

De seneste par år har hun dog lært at omfavne de ensomme stunder, der trods alt stadig opstår.

Og med tiden er hun begyndt at sætte pris på tid for sig selv, mens hun er på farten tæt på 300 dage om året.

»Jeg er også en person, der godt kan lide at være lidt alene. Jeg er vokset op med at have været meget alene, så det føler jeg mig også tryg i,« lyder det videre fra Tauson.

Danskeren bliver dog hjulpet godt på vej af muligheden for altid kun at være et enkelt opkald væk fra sine nærmeste.

Og den mulighed gør hun ekstremt meget brug af.

Faktisk hele tiden, indrømmer hun:

»Jeg er meget i kontakt med mine venner over besked og ringer tit til mine søstre. Især min lillesøster, for vi er meget tætte. Eller min far og mor. Jeg bruger meget tid på at holde kontakten med dem derhjemme. Det er faktisk det, jeg bruger allermest tid på, når jeg ikke træner. Det er dejligt at have den tryghed i at vide, de altid er klar.«

Danskeren skal onsdag forsøge at spille sig videre til tredje runde ved French Open, når hun møder turneringens tidligere vinder Jelena Ostapenko.

Den kamp kan du følge live på bt.dk.