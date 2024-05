Den tidligere OL-bryder Mark O. Madsen skifter spor og træder ind i fodboldklubben Nykøbing FC's bestyrelse.

Fodboldklubben Nykøbing FC, der spiller i den tredjebedste række, får nu den tidligere bryder og OL-sølvvinder Mark O. Madsen med ind i bestyrelsen.

Det står klart efter 2. divisionsklubbens generalforsamling, der blev afholdt tirsdag aften.

Mark O. Madsen stoppede i januar som kæmper i mixed martial arts (MMA) efter en årrække i sporten.

Nu glæder han sig til at kaste sig over noget nyt og sætte et aftryk i dansk fodbold.

- Jeg er blevet spurgt over nogle omgange, om jeg kunne tænke mig at være med i bestyrelsen. Indtil nu har jeg været beskæftiget med alt muligt andet, men nu er vi nået til det.

- Jeg går ind i bestyrelsen, og det gør jeg simpelthen for at sætte ild i Nykøbing FC, hvis jeg skal sige det sådan lidt firkantet, siger Mark O. Madsen.

Han kender og har stor respekt for den tidligere landsholdsspiller Claus Jensen, der besætter flere fremtrædende roller i Nykøbing FC - heriblandt som manager.

Mark O. Madsen har en fortid som MMA-kæmper

Efter samtaler med Claus Jensen ser Mark O. Madsen store muligheder for at finde og udvikle endnu flere fodboldtalenter i regionen.

- Jeg har overvejet det et stykke tid, for jeg er jo født og opvokset på Falster. Det er udvikling, jeg brænder for. Det er det, jeg gerne vil være med til at præge. At Nykøbing FC simpelthen har modet og ambitionerne til at ville jagte og skabe Danmarks vildeste talentakademi i fodbold.

- Når man sidder og kigger på kortet, har vi faktisk et stort ophav, hvorfra vi kan finde talenter, forklarer Mark O. Madsen.

Tidligere i denne sæson opnåede Nykøbing FC en placering i oprykningsspillet i 2. division. Men holdet kom aldrig i nærheden af oprykning til den næstbedste række i denne sæson.

Mark O. Madsen overraskede tidligere på måneden, da han trådte ind i politik.

