Politiet rykkede mandag hurtigt afsted til en bestemt adresse, da der omkring klokken 11.30 blev indgivet en anmeldelse.

Anmeldelsen gik på, at der skulle være opstået et slagsmål i Horsens.

Flere personer var involveret, og en ung mand på 17 år blev angiveligt slået og truet med kniv. En 14-årig dreng blev også truet, skriver politiet i en pressemeddelelse på baggrund af oplysninger fra stedet.

Politiet rykkede derfor hurtigt afsted til Vestergade ved Netto-butikken, hvor slagsmålet fandt sted.

På stedet var de involverede parter dog væk. Og samtidig gik der rygter om, at de skulle være løbet ind på en nærliggende skole.

»Når vi modtager en anmeldelse som denne, hvor gerningspersoner, der eventuelt måtte være i besiddelse af en kniv, er til stede på en skole, tager vi det alvorligt,« udtaler vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard fra Sydøstjyllands Politi og fortsætter:

»Derfor blev flere politifolk sendt til skolen for at undersøge det nærmere og for at få fat i gerningspersonerne. Det lykkedes os ikke at finde frem til dem, og der er intet, der på nuværende tidspunkt peger på, at gerningspersonerne i forbindelse med hændelsen på Vestergade havde været til stede på skolen.«

Politiet mener i stedet, at slagsmålet opstod mellem personer, der kender hinanden, og at det var en isoleret hændelse.

Derfor efterlyser politiet nu vidner, der har overværet hændelsen, så politiet kan komme nærmere en opklaring.

»Det er uden tvivl utrygt for personale, elever og forældre at høre om en sådan hændelse, og af den grund har Sydøstjyllands Politi også været i dialog med skolen, ligesom politikredsen i eftermiddag også vil være til stede med den mobile politistation ved Netto på Vestergade,« udtaler Finn Ellesgaard og tilføjer:

»Her vil der være mulighed for at tale med de tilstedeværende betjente, og eventuelle vidner vil også kunne dele deres oplysninger.«

Politiet kan træffes på telefon 114, hvis du ved noget om sagen.