Israel har siden angrebet på Rafah i går været under massiv international kritik.

I et angreb mod Rafah, der er den sydligste by i Gaza, dræbte bomber fra det israelske militær centrale medlemmer af Hamas. Omkring 45 civile mistede også livet i angrebet, da der efterfølgende udbrød brand i en nærtliggende flygtningelejr.

En lang række lande og organisationer har efterfølgende udtalt kritik af Israel.

Israel afviser at have ramt lejren

Israel hævder dog tirsdag, at deres angreb ikke var kraftigt nok til at antænde den efterfølgende brand, som tog livet af de mange civile, og man afviser ligeledes at have ramt lejren direkte. Det sagde talsmand for det israelske militær, Daniel Hagari, på et pressemøde tirsdag eftermiddag.

Her viste han droneoptagelser, som viser det israelske angreb på en bygning nogle hundrede meter fra teltlejren og 1,7 kilometer fra den humanitære zone, der er blevet oprettet ved Rafah.

I bygningen mødtes to højtstående medlemmer af Hamas, Yassin Rabia og Khaled Nagar. De blev dræbt i angrebet. Ifølge Israel tog man undervejs mang forholdsregler for at undgå civile tab.

Omkring 45 civile mistede livet under angrebet og store dele af lejren blev opslugt af flammer. Arkivfoto. Foto: Haitham Imad/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Omkring 45 civile mistede livet under angrebet og store dele af lejren blev opslugt af flammer. Arkivfoto. Foto: Haitham Imad/EPA/Ritzau Scanpix

»Den efterfølgende brand var uventet og utilsigtet,« sagde Daniel Hagari og kaldte de civile tab for 'tragiske'.

Talsmanden hævdede på pressemødet, at de to bomber hver vejede 17 kilo, og det er de mindste sprænghoveder, israelske militærfly kan tage i brug.

»Vores ammunition kan ikke have antændt en så stor brand,« påstod han på pressemødet. Ifølge Israel skyldes branden muligvis, at Hamas har opbevaret våben tæt på lejren, men man efterforsker stadig episoden.

Mangler håndfaste beviser

De israelske droneoptagelser er dog langtfra nok bevis, hvis Israel skal overbevise det internationale samfund om, at de ikke er direkte skyld i branden, vurderer B.T.s Mellemøstkorrespondent, Jotam Confino.

»Problemet for Israel er, at de skal levere virkelig mange håndfaste beviser for, at de ikke ramte lejren. Lige nu er de skyldige, indtil det modsatte er bevist,« siger Jotam Confino.

Tidligere har eksempelvis det påståede angreb mod Al-Ahli hospitalet i oktober først mødt stor fordømmelse af Israel internationalt. Det var indtil flere konkrete beviser pegede på, at eksplosionen med høj sandsynlighed stammede fra en raket, magen til dem Hamas bruger.

Angrebets oprindelige mål var to højtstående medlemmer af Hamas. De omkom begge i angrebet, som endte tragisk for mange civile palæstinensere. Foto: Eyad Baba/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Angrebets oprindelige mål var to højtstående medlemmer af Hamas. De omkom begge i angrebet, som endte tragisk for mange civile palæstinensere. Foto: Eyad Baba/AFP/Ritzau Scanpix

Et lignende scenario vil være kærkomment for Israel, mener Confino. Hvis man fra israelsk side kan bevise, at der blev opbevaret ammunition i lejrene af Hamas, vil det stille det israelske angreb i et helt andet lys og lette noget af det diplomatiske pres på Israel.

»Israel vil stadig være skyldige, for det er dem, som har trykket på knappen, men der er en verden til forskel på, om de har ramt lejren direkte eller ej. Det skal de bevise, at de ikke har. Det er Israels nok vigtigste opgave lige nu,« siger Jotam Confino.

Tirsdag fortsætter de israelske operationer i Rafah. Ifølge de Hamas' kontrollerede sundhedsmyndigheder i Gaza har 21 civile mistet livet tirsdag. Det skriver Reuters.