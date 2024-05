Kulgrill eller gasgrill?

Det er et emne, som har udløst mange debatter og måske også små skænderier mellem venner de seneste år.

Men for Thomas Castberg, kok og mangeårig dommer i Masterchef, er svaret: Ingen af dem.

Sådan lyder det i det seneste afsnit af podcasten Spar Kassen.

»Det er jo et stort, glorificeret komfur, de fleste har. Grill som koncept er for mig noget, der foregår over brænde. Det er røg, og det er flammer,« siger Thomas Castberg:

»Jeg har en grill, som er blevet bygget af min smed, Claus. Den vejer 113 kilo. Det er store bål, der foregår i den. Du kan lave masser af mad i den. For mig er grill hård og aggressiv varme. Almindelig grill er ikke det samme.«

Om værten Niels Philip Kjeldsens gasgrill lyder det fra Thomas Castberg:

»Hvis jeg skal være lidt hård ved dig, så er der ikke noget, du kan lave på din gasgrill, som du ikke kan lave på komfuret.«

»I min verden skal vi som minimum være på 300 grader, før vi går i gang med at grille.«

Thomas Castberg har en række gode tip til grøntsager og kød, som han i sær mener er gode at grille.

Lyt med 36.30 minutter inde i afsnittet.

