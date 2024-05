Det er et udtryk for vestlig naivitet, når Israel beordres til at stoppe sin kamp mod Hamas i Rafah.

For hvordan skal Hamas så besejres?

Dét spørgsmål skylder flere danske politikere at give et svar på, når de bakker op om ICJ's ordre til Israel om, at landet skal stoppe sin offensiv i Rafah i det sydlige Gaza.

Israel har ellers længe stået fast på, at offensiven er nødvendig for at udrydde Hamas. Ikke desto mindre mener eksempelvis Radikale Venstre, at Israel bør indordne sig efter ICJ.

Men hvordan har partiet egentlig så tænkt sig, at Hamas skal besejres? Spørgsmålet bliver udenrigsordfører Christian Friis Bach (RV) stillet i tirsdagens afsnit af Borgerlig Tabloid. Hans svar siger en del om den vestlige – og ikke mindst danske – mentalitet.

Det handler, groft sagt, om, at vi til tider lider af en svag konsensuskultur.

På den ene side mener politikere og, heldigvis, også langt de fleste danskere, at Hamas skal bekæmpes og ingen rolle spille i et tostats-scenario.

På den anden side er vi tilsyneladende ikke villige til at støtte israelerne i deres kamp mod terrororganisationen. Nu er Israel gået for langt. »Hvorfor kan vi ikke bare få fred og allesammen enes?« lyder det. Hvordan hænger det sammen?

Det er frygteligt, at der er så mange civile tab. Krig er i det hele taget præcist lige så frygteligt, som det altid har været – selvom folk tilsyneladende har glemt det. Men lige præcis det her kapitel i den årelange og komplekse konflikt er indledt af Hamas. Og kapitlet er ikke færdigt, før Hamas er besejret.

For Israel stirrer nemlig direkte ned i et geværløb. Et geværløb, der holdes af en fjende, der ønsker at begå terror, ligesom det skete d. 7. Oktober, igen. Og igen.

Derfor er det også let for »os« at sige, at nu må Israel altså lige respektere ICJs ordre. Konsekvensen heraf ville være, at Hamas i så fald har fundet en måde, hvorpå de kan bruge de internationale regler – imod os. De vil fortsat kunne begå bestialske terrorangreb og slippe afsted med det, så længe de bare gemmer sig blandt den palæstinensiske civilbefolkning.

Hvis vi accepterer dette, så har vi lagt os selv i håndjern – med mindre man, oprigtigt, tror, at Hamas vil kunne stoppes af arrestordre og sanktioner. Og ikke nok med det: Vi har nok en gang udstillet den vestlige naivitet, der betyder, at vi, groft sagt, tilsyneladende er ude af stand til at identificere vores egne fjender.

For Hamas ER altså vores fjende. De vil os det ikke godt, og det er ikke bare et spørgsmål om tid, før de bliver ligesom os og indfører demokrati og liberale menneskerettigheder. Det samme gælder for Kina, Rusland og Iran. Derfor bliver vi nødt til at indse, at Vestens indflydelse og magt i verden ikke er nogen naturtilstand. Vores liberale værdier lige så. Dem skal der tværtimod kæmpes for.

Også selvom vi godt kunne tænke os, at alle bare kom godt ud af det med hinanden.

Joachim B. Olsen

