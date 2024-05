De skjulte optagelser, der bliver vist i en opsigtsvækkende TV 2-dokumentarserie, fører nu til yderligere konsekvenser.

For en virksomhed har nu valgt at droppe samarbejdet med en af de advokater, der medvirker.

Det skriver TV 2.

I forvejen har 'Den sorte svane' fået store konsekvenser for den fremtrædende advokat Nicolai Dyhr, der er blevet fyret fra det store advokatfirma Horten på baggrund af de udtalelser, han kommer med i skjulte optagelser i dokumentarserien, som havde premiere i går.

Nu får det også konsekvenser for advokaten Lise Roulund, der har advokatkontor i København.

I 'Den sorte svane' fremgår det ifølge TV 2, at hun i mere end et år tilsyneladende har lagt konto til en Bandidos-rockers hvidvask.

Sideløbende har hun været advokat for rockeren.

Hendes udtalelser i programmet har nu ført til, at virksomheden AirHelp – der hjælper flypassagerer med at få kompensation i tilfælde af aflysninger og forsinkelser – har valgt at droppe samarbejdet med Lise Roulund.

»Vi ønsker at forsikre vores kunder, partnere og interessenter om, at AirHelp opretholder de højeste etiske standarder og forventer det samme af alle fagfolk, vi samarbejder med,« lyder det ifølge TV 2 i en pressemeddelelse fra virksomheden.

Lise Roulund har tidligere repræsenteret AirHelp i medierne, men ifølge AirHelp er hun ikke ansat i virksomheden, men har arbejdet uafhængigt for virksomheden.

TV 2 oplyser, at Lise Roulund ikke har ønsket at stille op til interview og afvist at kommentere sine udtalelser i programmet.

Tirsdag kom det på baggrund af premieren af 'Den sorte svane' frem, at Advokatrådet har igangsat en undersøgelse af de to advokater.

Dokumentaren rejser ifølge Advokatrådet kraftigt spørgsmålstegn ved, om de to advokater, der medvirker i udsendelserne, har levet op til de regler og forpligtelser, der gælder for advokater.

»Advokater skal under ingen omstændigheder være nyttige håndlangere for banders og kriminelles ulovlige aktiviteter,« lød det fra Martin Lavesen, der er formand for Advokatrådet, i en pressemeddelelse.

Over fem afsnit sætter 'Den sorte svane' fokus på, hvordan advokater og erhvervsfolk tilsyneladende hjælper rockere og bandemedlemmer med at begå kriminalitet og svindel.

Det første afsnit blev vist på TV 2 tirsdag aften, mens alle fem afsnit er tilgængelige på TV 2 Play.