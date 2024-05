ARKIVFOTO: Et hvepsebo er lavet af tyndt papiragtigt materiale, som hvepsene producerer ved at gnave gammelt træ og blande det med deres spyt. Boet består typisk af en hvepsedronning, et par hanner og op til 1000 arbejdshvepse. Boet kan senere på sommeren vokse til et par tusinde arrige beboere. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2024) Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix