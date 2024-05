Lovgivningen skal ændres, så banker og teleselskaber kan udveksle oplysninger, der kan bremse svindel.

Det er et af i alt fem nye forslag fra Venstre til at bekæmpe digital svindel og fupopkald i EU. Spoofing, kaldes det.

»Spoofing er jo et kæmpe problem, der bliver mere af dag for dag. Det er nærmest eksplosivt, som det vokser,« siger Morten Løkkegaard, der er Venstres spidskandidat til valget til EU-Parlamentet 9. juni.

Et andet forslag er, at Venstre også vil have, at sociale medier skal tage ansvar for svindel på deres platforme.

Her er Venstres fem forslag Venstre har fem forslag til at bekæmpe spoofing: Sociale medie og kommunikationsplatforme skal tage ansvar for svindel på deres platforme.

Teleselskaber skal have mulighed for at verificere afsendere af SMS’er, som sendes fra bedragere fra tredjelande.

Banker og teleselskaber skal have mulighed for at udveksle relevant data, som kan bremse svindel.

EU skal slå ned på lande, der tillader bedragere, bosat i det pågældende land, at svindle forbrugere i EU.

EU skal stille krav om større gennemsigtighed ved bankoverførsler.

Morten Løkkegaard, er meget af det I foreslår her, ikke noget man som vælger tænker, at alle politikere vil mene op til et valg?

»Det er kun delvist rigtigt. En af grundene til, vi ikke er kommet længere, er, at der faktisk ikke er fuld enighed i EU-Parlamentet om det her. Hvis vi danskere fyldte noget mere, så var de her regler strammet allerede nu. Der er forskelle afhængigt af, hvor man befinder sig,« siger han.

Spidskandidaten nævner forslaget om dataudvekslingen som et eksempel på uenighed landene imellem.

»Det er kontroversielt i nogle lande. Som Tyskland, hvor de ikke har villet høre tale om det, fordi man gerne vil beholde de oplysninger for sig selv, og der ikke er tradition for det,« siger han.

Morten Løkkegaard (V) fortæller, hvordan fem forslag til at bekæmpe spoofing skal igennem. Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix

Det er meget bredt med sociale medier, teleselskaber og banker. Hvad vi du gøre for at få det igennem i EU-Parlamentet?



»Hvis vi starter med sociale platforme, så eksisterer der nu lovgivning, der hedder 'Digital Service Act', som er forhandlet igennem og ved at blive implementeret i dansk lov. Den forholder sig til at ansvarliggøre sociale platforme,« siger han og tilføjer:

»Hvis man kigger på den lov, så vil man konstatere, at der ikke er taget tilstrækkeligt mange forslag med, der klynger de her sociale platforme til ansvar. Det er meget konkret, at der skal arbejdes mere for at reformere det med en yderligere lovændring. «

Det lyder ret besværligt at få igennem...

»Jeg håber ikke, jeg har givet det indtryk, men det er er klart, at det er aldrig nemt, for EU er en stor maskine,« siger Morten Løkkegaard og tilføjer:

»Men helt generelt er vinden jo med os, for spoofing vokser som problem, så jeg har tilladt mig at være optimist. Jeg tror på, vi får politiske flertal til at stramme op.«

Men jeg forstår bare ikke, hvorfor det kommer som forslag nu, hvor der er valg, og det ikke allerede er forsøgt at få igennem i EU?

»Der er udvikling i tingene, fordi situationen har udviklet sig. For få år siden tænkte vi ikke så meget over eksempelvis at udveksle data mellem banker og teleselskaber, for da var det ikke så stort et problem med digital svindel,« siger Morten Løkkegaard.