Aldrig en Holger Rune-kamp uden bare lidt drama.

Og tirsdag aften var da heller ingen undtagelse, da den danske tennisstjerne pludselig begyndte at diskutere med dommeren i kampen mod Daniel Evans i første runde ved French Open.

For efter at have fået en advarsel for at slå ketsjeren ned i jorden over dommerens beslutning på et vigtigt tidspunkt i tredje sæt, blev han endnu mere utilfreds, da dommeren efterfølgende dømte én af britens bolde inde – selv om linjedommeren havde dømt den ude i første omgang.

Og det krævede altså en længere diskussion mellem ham og Holger Rune, inden Daniel Evans pludselig brød ind.

Holger Rune diskuterede længe med kampens dommer. Foto: Dimitar Dilkoff/AFP/Ritzau Scanpix

»Spil nu bare,« råbte den britiske tennisspiller på den anden side af nettet tydeligt irriteret.

Og på det efterfølgende pressemøde var det da også en dybt, dybt frustreret Evans, der ikke havde ret meget til overs for dommeren i den situation.

»Jeg er så træt af dommerne. Det ikke engang en samtale, de har. Den ene ser den ude, den anden ser den inde. Det er ret simpelt. Jeg skulle lige til at serve og følte dér, at jeg spillede godt. Og så blev jeg pludselig afbrudt, fordi de skulle snakke sammen,« forklarede han.

Han slog dog hurtigt fast, at han på ingen måde var sur over danskerens opførsel:

Daniel Evans var dybt frustreret over det drama, der udspillede sig. Foto: Dimitar Dilkoff/AFP/Ritzau Scanpix

»Det er ikke Holgers skyld. Det skal bare være bedre fra dommerne. Det er dog ikke derfor, jeg tabte. Dommeren er jo også bare et menneske.«

Efter kampen kunne den danske stjerne dog på ingen måde forstå britens frustrationer.

Det gjorde han ret hurtigt klart på det efterfølgende pressemøde.

»Overhovedet ikke,« lød det, inden Holger Rune fortsatte:

»Jeg følte, han selv gik ud og skiftede ketsjer flere gange for lige at tage lidt ekstra tid. Han må selvfølgelig gerne brokke sig, for det er hans mening. Men det dér var mellem dommeren og jeg, og jeg var overrasket over, at dommeren ikke sagde noget til Daniel Evans i forhold til, hvorfor han skulle snakke til mig.«

Holger Rune vandt sikkert tirsdagens kamp i Paris med cifrene 6-4, 6-4, 6-4.

