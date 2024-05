Igen og igen fører det til både kø, frustrationer og farlige situationer på de danske motorveje.

Især i netop denne tid.

Foråret og sommeren er nemlig højsæson for læssede trailere – og dermed tabte genstande på motorvejene, og det får nu Vejdirektoratet til at give de danske bilister en opsang:

»Jeg kan ikke understrege ofte nok, hvor vigtigt det er, at man fastspænder sin last ordentligt. Vi ser desværre alt for ofte, at der ryger byggematerialer eller andre genstande af ladet eller traileren,« siger afdelingsleder for Vejdirektoratets Trafikcenter, Stine Bendsen, i en pressemeddelelse.

»Når der ligger løse genstande på kørebanen, så skaber det selvsagt farlige situationer, hvis nogen kører ind i det, men det skaber også uro blandt trafikanterne, der bremser op eller forsøger at undvige,« tilføjer hun.

Det kan i værste fald føre til livsfarlige situationer.

»Der er for mange, som sjusker med at pakke deres køretøj forsvarligt. Det gælder lastbilchauffører, håndværkere og helt almindelige danskere, der kører med ting på trailer eller lad. Man tænker måske ikke over det, men det er potentielt livsfarligt for dine medtrafikanter, når alt fra sofaer til tomme papkasser og metalstiger ligger på motorvejen,« lyder det fra Stine Bendsen.

Derfor opfordrer hun og Vejdirektoratet til, at du altid tjekker traileren og cykelstativet en ekstra gang, før du sætter dig bag rattet.

Udover at være til fare for andre trafikanter på motorvejen, kan dine forfløjne byggematerialer, presenninger, spande eller affaldsrester koste dig en bøde, hvis politiet vurderer, at du ikke har spændt dit habengut godt nok fast.

Sidste år sendte Vejdirektoratet en afspærringsvogn ud for at fjerne tabt gods 4.183 gange.