Tirsdag var en glædens dag for cykelelskere verden over.

I en video fortalte Jonas Vingegaard nemlig, at han endelig er tilbage på landevejen efter det voldsomme styrt under Baskerlandet Rundt 4 april.

Og dén nyhed glæder Bjarne Riis.

»Det er jo bare fantastisk, og jeg har ventet længe på det her. Jeg er glad for at se ham på cyklen, og at han forsøger at komme tilbage til Touren. Det varmer mit cykelhjerte,« siger han til B.T.

Jonas Vingegaard er tilbage på cyklen. Foto: Foto: Visma – Lease a Bike Vis mere Jonas Vingegaard er tilbage på cyklen. Foto: Foto: Visma – Lease a Bike

Om godt syv uger skal Jonas Vingegaard stå klar i Firenze til Tour-starten, og selvom det kræver hårdt arbejde, tror Riis på, at det kan lade sig gøre.

»Fra nu og indtil Tour-starten ville det under normale omstændigheder være tid nok til at køre sig i en superform. Men i og med han har holdt en lang pause og ligget helt brak, er hans startniveau lavere end det, det normalt er. Men lad os nu se, om det ikke kan lykkes at komme i en rimelig form.«

Hvis det skal lykkes Vingegaard at vinde Tour de France for næsen af Tadej Pogacar for tredje gang i streg, kræver det ifølge Riis ikke bare en rimelig form, men en form der er lig den, vi har set de seneste to somre.

I hvert fald hvis Pogacar stiller til start i topform.

Riis glæder sig over Vingegaards comeback. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Riis glæder sig over Vingegaards comeback. Foto: Bax Lindhardt

»Men Pogacar har jo ikke kørt Giroen færdig endnu, og der kan nå at ske mange ting. Så hvis vi lige tager Pogacar ud af ligningen, så who knows, hvad der kan ske.«

Én ting er dog sikkert. Bjarne Riis håber at se den danske cykelstjerne ved dette års Tour de France. Selv hvis formen ikke er, som den skal være.

»Jonas, selvom du ikke er på 100 procent, så gør det alligevel. Det viser stor klasse at komme tilbage. Hele verden vil gerne se dig performe igen,« siger han og fortsætter:

»Hvis du ikke er 100 procent den Jonas Vingegaard, du gerne vil være, eller som vi gerne vil se, så vil jeg gerne se dig performe alligevel, for det tror jeg faktisk godt, du kan.«