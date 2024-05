Ishockeyklubben Rødovre Mighty Buills har fået ny ejerkreds. Tre af de nye ejere er kendte sportsstjerner.

Daniel Wass, Andreas Maxsø og Lars Eller kan kalde sig medejere af den danske ishockeyklub Rødovre Mighty Bulls.

De tre danske sportsstjerner samt Jan Bech Andersen, der er bestyrelsesformand i Brøndby, bliver en del af en ny ejerkreds i Rødovre.

Det skriver Rødovre på sin hjemmeside.

Den øvrige ejerkreds består af syv personer. Ud over sportspersonlighederne drejer det sig om Jesper Andreasen, bestyrelsesformand i Rødovre Centrum, samt Danny Longhi Andreasen, medlem af bestyrelsen i Rødovre Centrum.

Desuden er Peter Tömörkényi en del af ejerkredsen, mens den lokale erhvervsmand Jesper Andreasen fortsætter som en af ejerne i klubben.

Jesper Andreasen, der tidligere har spillet i Rødovre, træder ind som direktør i klubben på deltid.

- Det er en stor ære for mig at skulle lede Rødovre Mighty Bulls fremadrettet, og jeg takker for tilliden. Jeg vil arbejde hårdt for at sikre klubbens succes og styrke dens position på lang sigt.

- Jeg ser frem til samarbejdet med den nye ejerkreds, bestyrelsen, de frivillige, de administrative medarbejdere og alle omkring holdet, siger Morten Andreasen til klubbens hjemmeside.

/ritzau/