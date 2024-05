Oven på en kold, våd og temmelig sløj start på foråret, skinner solen nu med fuld styrke på de danske boligejere.

Priserne på både huse og ejerlejligheder er braget i vejret i april. For huse er der endda tale om det næststørste månedlige prishop i tre år. Det betyder, at boligejerne har kunnet sætte ganske store beløb ind på friværdikontoen.

Det viser beregninger, som Nordea har foretaget for Euroinvestor og B.T. på baggrund af nye tal fra Boligsidens Markedsindeks (se tabel med prisudviklingen i bunden af artiklen).

En gennemsnitlig lejlighedsejer med en lejligheder på 80 kvadratmeter har den seneste måned sat 38.000 kroner ind på friværdikontoen, og over det det seneste år er det blevet til en bundsolid prisstigning på 163.000 kroner.

Også husejerne har grund til at slå terrassedørene op med brede smil. De har nemlig i gennemsnit fået en stigning i friværdierne fra marts til april på 29.000 kroner, og de seneste 12 månender er friværdien på et gennemsnitlig hus på 140 kvaddratmeter steget med 108.000 kroner.

»Det er langt mere, end de fleste familier er i stand til at spare op i samme tidsrum, og det har derfor være lukrativt at være boligejer det seneste år,« siger boligøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann.

De gennemsnitlige prisstigninger dækker imidlertid over voldsomme geografiske forskelle, viser Boligsidens tal.

For eksempel er et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter i Københavns Kommune alene fra marts til april i år steget med hele 119.000 kroner. Over det seneste år er det steget med hele 696.000 kroner svarende til en prisstigning på 11 procent. Det bringer salgsprisen op på i dag 7.056.000 kroner.

I Struer Kommune falder huspriserne, og man kan i dag købe et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter for en rund million. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere I Struer Kommune falder huspriserne, og man kan i dag købe et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter for en rund million. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Til sammenligning har et gennemsnitligt hus i vestjyske Struer Kommune alene den seneste måned tabt 72.000 kroner i værdi. Set over det seneste år er huser i Struer blevet hele 145.000 kroner mindre værd, og den gennemsnitlige salgspris lyder i dag på 1.004.000 kroner.

Det er imidlertid kun husejerne i Vestjylland, der ikke er kommet med på vognen i april. I landets 10 øvrige landsdele er der fremgang i huspriserne.

Huspriserne steg fra marts til april med 1,3 procent. Korrigerer man for de normale sæsonudsving, er der tale om en stigning på 0,3 procent.

Priserrne på ejerlejligheder steg fra marts til april med 1,4 procent; korrigeret for sæsonudsving med 0,9 procent.

Også sommerhusejerne kom godt ud af april. Sommerhusene steg nemlig i gennemsnit med 2,7 procent fra marts til april eller med 1,0 procent, når man tager højde for sæsonudsving.

Mens boligejerne kan glæde sig over, at værdien af deres mursten stiger, gør de stigende priser og de fortsat høje renter på boliglån det svært for især førstegangskøbere, der drømmer om at købe hus eller lejlighed i dyre områder som København og Aarhus.

»Det er ikke nemt at være køber i det nuværende marked,« konstaterer Lise Nytoft Bergmann.

Nationalbanken forventer i sin seneste prognose, at huspriserne vil fortsætte med at stige i år, så de rammer en prisstigning på i alt 3,6 procent i 2024.

Boligejere landet over venter utålmodigt på, at renterne begynder at falde. Hvad skal der til for, at det sker, og er der en udvej, hvis renterne forbliver høje? Få svarene i denne episode af B.T.-podcasten 'Spar Kassen'.