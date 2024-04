Den europæiske befolkning bliver i højere grad ramt af skader på deres ejendom, som skyldes ekstremt vejr. Ofte dækker forsikringen dog ikke for danskerne og europæerne.

Det skriver Finans.

31 procent af de skader, som danskerne har anmeldt på grund af ekstremt vejr, har historisk set ikke været dækket af forsikring.

På europæisk plan står det endnu værre til. På tværs af EU er 75 procent af tabene ikke dækkket. Det viser tal fra det europæiske forsikringstilsyn EIOPA.

I både EU og Danmark er frygten, at de manglende forsikringer på sigt kan true stabiliteten på kontinentet.

Hos den danske brancheorganisation F&P vil man have et langt større fokus på klimasikring.

»Nu er klimaforandringerne her. Vi kan ikke vente til 2050 med at gøre noget. Alene sidste år var der klimaskader herhjemme for over 3 mia. kr. Det er meget mere, end der gik til klimasikring,« siger direktør i F&P Kent Damsgaard til Finans.

Petra Hielkema, der er forperson for EIOPA, peger ligeledes på en større bevidsthed blandt europæerne, når der bygges nyt eller renoveres.

Det kunne være, at man i kystnære områder for eksempel undgik at bygge i træ, så boligerne er bedre rustet til en eventuel oversvømmelse.