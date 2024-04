To personer er fundet døde i Esrum Sø i Fredensborg i Nordsjælland.

Det oplyser politiet på X.

Lørdag var politiet i Nordsjællands talstærkt til stedet ved Esrum Sø, da man frygtede en mulig drukneulykke.

Det blev blandt andet beskrevet på X sent lørdag eftermiddag.

Men på det tidspunkt kunne politiet ikke oplyse yderligere om sagen.

Det kan de dog søndag morgen.

Her er politiet nok en gang gået på det sociale medie med en opdatering.

Her kan man læse, at »der er fundet to afdøde personer«.

Politiet skriver videre, at der ikke ser ud til at være sket en forbrydelse.

I sagen har politiet været sparsomme med at dele oplysninger.

Og det er der en god grund til. De har nemlig ikke identificeret de to afdøde personer endnu, skrives det.

Dermed står det heller ikke klart, hvad der har ført til de to personers død.

Hele politiets opslag lyder som følger:

»Som opfølgning på vores arbejde i Esrum Sø, Fredensborg, kan det oplyses, at der er fundet to afdøde personer. Der er umiddelbart intet, der tyder på, at der er sket en forbrydelse. Personerne er endnu ikke identificeret, derfor gives ikke yderligere oplysninger.«

B.T. følger sagen.