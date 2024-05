Det psykologiske spil i tv-programmet 'Forræder' på TV 2 bliver bestemt ikke lettere at navigere i for de tilbageværende spillere.

I ugens afsnit var det Pernille Højmarks tur til at se måbende til, mens hendes 'Forræder'-makker Heino Hansen slagtede hende ved rundbordet.

»Jeg var i chok, det indrømmer jeg gerne,« fortæller skuespilleren til B.T. i forbindelse med det seneste afsnit.

For Pernille Højmark havde åbenbart ingen idé om, at Heino Hansen så aggressivt ville smide hendes navn på bordet foran de andre.

»Jeg havde faktisk glædet mig til at have en allieret derinde, fordi det er jo egentlig lidt ensomt, når man ikke kan stole på nogen, men det var så slet ikke det, Heino havde tænkt,« siger skuespilleren.

Til B.T. fortæller Heino Hansen, at han faktisk også blev overrasket, men det var mere over, at Pernille Højmark ikke havde set den komme.

»Jeg havde jo sagt det til hende, og jeg havde allerede de forrige dage gået og sagt til de andre, at jeg mente, hun kunne være forræder, så for mig gav det mening, at det var hendes navn, jeg nævnte. Jeg havde så helt ærligt heller ikke regnet med, at der var så mange, der var gået med på mit bud.«

Efter det runde bord, hvor det endte med at være forfatteren Jonas Eriksson, der blev stemt ud, var stemningen bestemt ikke god mellem de to forrædere.

»Der var ekstrem tung luft. Jeg vil gerne love, at det ikke var spil for galleriet. Jeg var paf over hendes reaktion, men jeg blev også ægte bekymret for, at jeg var gået over grænsen,« fortæller Heino Hansen.

Heino Hansen mener stadig, at han havde gjort det klart, hvad hans plan med Pernille var. Også over for hende selv. Foto: TV 2 Vis mere Heino Hansen mener stadig, at han havde gjort det klart, hvad hans plan med Pernille var. Også over for hende selv. Foto: TV 2

Pernille Højmark mener ikke, at der blev gået over grænsen, men hun var vred. Meget vred.

»Jeg var så vred. Men jeg kan jo godt se, at det egentlig mere dækkede over, hvor ked af det, jeg blev. Jeg følte mig jo svigtet. Og det er det, som det spil kan. Det kan rykke ved nogle dybe følelser i én, der gør, at du pludselig føler dig meget udenfor.«

Seere af ugens afsnit kunne efter det runde bord og hyggen på slottet se, hvordan de to forrædere nu skulle stå ansigt til ansigt i konklavet efterfølgende.

»Lad mig sige det sådan her. Jeg har efterfølgende spist frokost med en producer, der fortalte, at han havde skyndt sig ud for at få fat i nogle popcorn fordi det der, det skulle han bare se,« fortæller Heino Hansen, der var lidt nervøs for Pernille Højmarks reaktion, selvom han mente, han havde sit på det tørre.

Og heldigvis for Heino Hansen havde Pernille Højmark haft tid mellem drinks og konklavet.

»Vi skulle allerede op på værelserne klokken 21.00 og herefter bare vente på, at vi skulle mødes i konklavet, og her siger jeg til mig selv 'bevar roen', og jeg synes, jeg klarer det fint og får spurgt ham til, hvad han egentlig tænkte,« siger hun.

Hvad havde han så tænkt?

»Jamen han ville jo vinde alene. Det var hans plan. At han kunne stå med trofæet.«

I dag er de to helt fine venner og fortæller begge, at de har talt sammen efter programmet.

»Det er et råt spil, men han er skidesød og alt er godt.«

På samme måde mener Heino Hansen, at de to er landet blødt efter programmet.

»Hun er skøn, men det er et spil derinde. Der er fin stemning i dag.«

Du kan se 'Forræder' på TV 2 og TV 2 Play.