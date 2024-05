Han er for det meste blevet holdt ude af rampelyset.

Derfor var det da også en overraskelse, da nyheden om at Barron Trump, Donald Trumps søn, skulle være en af Floridas delegerede ved republikanernes nationale konvent i juli, slap ud.

Men den politiske karriere er – indtil videre – blevet kort.

For nu fortæller hans mor, Melania Trump, at Barron Trump alligevel ikke skal være en af de delegerede.

Barron og Melania Trump. Foto: Chip Somodevilla/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Barron og Melania Trump. Foto: Chip Somodevilla/AFP/Ritzau Scanpix

»Selvom Barron er beæret over at være blevet valgt som delegeret af Floridas republikanske parti, afviser han desværre at deltage på grund af andre forpligtelser«, oplyser hun igennem sit kontor til Daily Mail.

Det står ikke klart, om han på anden måde vil være en del af konventet, ligesom det heller ikke nævnes, hvilken anden forpligtelse der afholder ham fra at være delegeret.

Det er lidt af en tradition for Donald Trumps børn at være politiske aktive.

Både Donald Trump Jr., Eric Trump og Tiffany Trump er valgt som delegerede.

Kun Ivanka Trump – som var personlig rådgiver for Donald Trump, da han sad i præsidentstolen – er ikke delegeret ved konventet.

I samme perioder var Trumps andre børn, med undtagelse af den kun 18-årige Barron, også aktive i hans stab.

Melania Trump sørgede i stedet for skærme det yngste barn fra mange af de arrangementer, der fandt sted i Det Hvide Hus, ligesom hun også lod sønnen boarde Air Force One fra bagindgangen, så han slap for fotografernes linser.

Donald Trump har meldt ud, at han stiller op til præsidentvalget i november, og det forventes, at han bliver valgt som republikanernes kandidat.