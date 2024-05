Strandet på en stillehavsø.

Nej, det er ikke Robinson Crusoe, men derimod tusindvis af turister og flypersonale, der lige nu venter i uvished på at komme enten væk fra eller hjem til ønationen Vanuatu.

For landets nationale flyselskab, Air Vanuatu, er sat under frivillig likvidation, og derfor er alle afgange til og fra Australien og New Zealand aflyst.

Det skriver blandt andre ABC, Al Jazeera og The Guardian.

Kun flyselskabet Virgin Australia flyver også mellem Australien og Vanuatu, der er stærkt afhængig af turisme.

Virgin Australia flyver normalt tre gange om ugen til Brisbane, men ifølge The Guardian øger det australske selskab nu antallet af flyvninger til fem gange ugentligt for at hjælpe de strandede turister.

Virgin har desuden ansøgt om at få lov til også at flyve til Sydney og Melbourne for at hjælpe yderligere.

Australske ABC har talt med Sally Witchalls, der sammen med fire venner venter i uvished på, hvornår og hvordan de kommer hjem til Australien.

»Vi befinder os i mørket her. Der er meget lidt kommunikation fra flyselskaberne, fra Air Vanuatu eller andre flyselskaber, som de også er forbundet med,« siger hun til mediet.

Sally Witchalls' rejseforsikringsselskab har fortalt hende, at hun ikke er dækket i tilfælde af, at flyselskabet går i betalingsstandsning, og hun og hendes venner er ved at finde ud af, hvordan de skal betale for noget af deres ekstra indkvartering.

»Man bliver lidt bekymret for, hvad rejseforsikringen skal bruges til,« siger hun.

Ifølge Vanuatus finansminister John Salong ved ingen, hvornår Air Vanuatu kan flyve igen, skriver ABC.