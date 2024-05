Danmark fik en perfekt start på VM, da de slagtede Østrig på isen i en 5-1-sejr, hvor det slet ikke var til at se, at NHL-danskerne har svigtet landsholdet til slutrunde.

Der var mange - som i mange andre - der var klar til at tage over og stolt vise de rødhvide trøjer frem i en kamp, hvor en sejr var et krav, hvis Danmark skal drømme stort under denne her slutrunde. Herunder får du B.T.s dom over danskernes præstation.

Selvom det er de rutinerede kræfter, som er de bærende spillere på holdet, var det alligevel en yngre en af slagsen, som løb med overskrifterne i åbningskampen.

25-årige Joachim Blichfeld slog aldrig rigtig til i NHL, men det gjorde han i særdeleshed i storsejren mod Østrig.

Med et flot slagskud smed han pucken i nettet til 3-1. Han scorede også i powerplay til 5-1 og var også manden bag et oplæg. Han er bare en fantastisk afslutter og det bliver utrolig spændende at følge ham og det danske hold i turneringen.

Det var nemlig ikke til at se, at NHL-danskerne har meldt afbud til landsholdet på stribe i en kamp, hvor Danmark var klart det bedste mandskab hele vejen igennem - og de rutinerede kræfter viste sammen med den storspillende Joachim Blichfeld, at Danmark jagter et stort resultat ved dette VM.

Det er så forbandet vigtigt at få den første scoring i mål ved en VM-slutrunde, hvor der ikke er plads til at dumme sig i en kamp mod Østrig, hvor Danmark skulle vinde.

Danmark fik da også en forrygende start, da Frederik Storm pludselig dukkede op i det østrigske felt og lagde den mod målet.

Det endte i et værre klumpspil, hvor Markus Lauridsen afsluttede det med scoringen til 1-0, efter han fik pucken skrabet i målet.

Scoringen kickstartede et dansk mandskab, der kun blev bedre og bedre herfra, og til sidst skilte det østrigske hold fra hinanden.

Foto: Gabriel Kuchta/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Gabriel Kuchta/Reuters/Ritzau Scanpix

I de døende sekunder af første periode slog østrigerne til med et hovedhøjt skud.

Venner og fjender dukkede sig foran målet, og pukken bragede i mål over tre hjelme.

Det var højest mærkværdigt, men der var en god grund til, at den danske spiller også dukkede sig og dermed ikke forhindrede scoringen. I den langsomme gengivelse af målet kunne man se, hvordan østrigske Rohrer tydeligt havde to hænder plantet i ryggen på Philip Bruggeiser, inden han med et flot skub sender danskeren - med det østrigsk klingende navn - i isen.

Lignede en dommerfejl, at scoringen ikke blev annulleret.

Menuen byder på de canadiske verdensmestre allerede i morgen. En nød, som er væsentlig hårdere at knække end den østrigske.

Men Danmark har ofte én enkelt overraskelse gemt i ærmet ved de store slutrunder, og sidst ishockeyherrerne bragede sammen med verdensmestrene i 2022, vandt de på sensationel vis.

Østrig var en decideret 'must win,' hvis drømmen om en kvartfinale stadig skulle holdes i live.

Søndag bliver det danske hold så endeligt sat på prøve.