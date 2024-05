Wow. Hvor skal vi næsten starte?

OBs gigantiske nedsmeltning fortsatte i nederlaget mod Lyngby, og Striwerne er godt og grundigt ved at begrave sig selv. Katastrofen ser ud til at være på vej, og det er svært at se, hvordan en nedrykning kan undgås. Her får du B.T.s dom over Lyngby 2-1 sejr over OB:

Sævar Magnusson blev hevet ud i pausen, men det var i hvert fald ikke hans præstation, der berettigede til det.

Islændingen var vanvittigt veloplagt i 45 minutter, han fik på banen, hvor han først lagde op til Lyngbys 1-1 scoring ved at tage et klogt løb og aflevere kuglen ind i poten på topscorer Andri Gudjohnsen.

Ti minutter senere kom han selv på måltavlen da Jonathan Amon – der også spillede en stor kamp – satte ham i scene.

I sådan et sekspointsopgør er det slet ikke til at beskrive, hvor vigtig han var for sit hold.

Endnu en nedtur for OB på eget græs. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Bashkim Kadrii kan ikke redde OB på egen hånd.

Men når klubben står i vand til halsen og en fod – hvis det kan gøre det – nede i Nordic Bet Ligaen, skal de rutinerede kræfter være med til at redde klubben. Det var han langtfra fredag.

Kadrii blev skiftet ind i pausen, men formåede slet ikke at gøre OB'erne farligere i kampens anden halvdel. I stedet fortsatte de frygtelige takter, og på trods af situationens alvor skabte de stort set ingenting på trods af nødsituationen.

Unge Markus Jensen, som blev flået ud i pausen efter at have haft en rigtig uheldig hovedrolle ved Lyngbys udlignende mål, havde også en rigtig skidt dag.

Det er simpelthen ubegribeligt, at et Superligahold som OB kan være så pivhamrende ringe.

Hjertet bløder og gør oprigtigt ondt, når man ser en af dansk fodbolds mastodonter i den helt vanvittige forfatning. Komplet uforståeligt og til grin.

Træner Søren Krogh forsøgte at ryste posen ved at smide profiler som Bashkim Kadrii og Rami Al Hajj på bænken fra start. Og det startede i øvrigt også godt for OB, der kom foran.

I stedet blev det til endnu et kollaps, da det sjette – SJETTE!!! – hjemmebanenederlag blev til virkelighed. Fynboernes første afslutning inden for målrammen i anden halvleg kom efter 88 minutter, selvom de kæmper for livet i Superligaen. Det ligner ikke, at holdet tror på, at redningsaktionen kan lade sig gøre.

OB-fansene ved snart ikke, hvad de skal stille op. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

I Odense mangler fodboldholdet rigtig meget, men én ting var ikke en mangelvare blandt fredagsfansene: humor.

'Hvor er vores bonus,' spurgte OB-tilhængerne retorisk med et banner på stadion, da der kun var spillet få minutter af det vitale opgør mod Lyngby.

Torsdag meldte Sport Fyn, at der var ekstraordinære bonusser på vej til OB-spillerne i tilfælde af overlevelse, hvor hver spiller kunne hente op til 300.000 kroner.

Fredag afviste klubben over for TV 2 Sport, at en sådan ordning har gang på jord. Men ikke desto mindre fik banneret os til at trække på smilebåndet. Meget andet havde de ikke at smile af i det fynske.

I Odense må de snart ikke vide, hvordan de nogensinde skal få sig en hjemmebanesejr.

Nature Energy Park-komplekset fortsætter, og nu ligner det for alvor, at OB'ernes rædselsfulde og pinlige hjemmebanestatistik sender dem ned på den næstbedste fodboldhylde.

OB kan ikke længere selv afgøre sin Superligaskæbne og med kun tre kampe tilbage ser situationen katastrofal ud i Odense. Får de det ikke vendt, skriver de dansk fodboldhistorie – men på skrækkelig vis.

Holdet kan trøste sig en smule ved, at man kun skal spille på hjemmebane i en af de sidste tre kampe … Så er sejrschancen da trods alt større.