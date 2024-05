Thomas Frank var i spidsen for Brentford lørdag på trods af, at han mistede sin far fredag morgen.

Det melder Premier League-klubben i et opslag på X.

'Alle vores tanker er med dig og din familie, Thomas' har klubben skrevet i opslaget, hvor der også er et billede af en rørende gestus.

Spillerne omfavnede nemlig alle cheftræneren, da Brentford bragte sig foran 1-0 i kampen mod Bournemouth.

Thomas Frank endte da også med at lede sit hold til sejren til trods for, at han befinder sig i denne her svære tid.

Bryan Mbeumo og Yoane Wissa scorede for Brentford i 2-1-sejren, der havde danskerne Mikkel Damsgaard og Christian Nørgaard med fra start.

Også Mathias Jensen kom på banen i opgøret, mens Mathias 'Zanka' Jørgensen så hele kampen fra bænken af.