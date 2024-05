Kong Harald vil ikke følge dronning Margrethes eksempel og abdicere.

Men den norske konge har alligevel valgt at drosle ned på arbejdsopgaverne med tanke på sit skrantende helbred – og forleden måtte kongen bryde en protokol af samme grund.

Da danske kong Frederik og dronning Mary var på statsbesøg i Sverige, havde det norske kongehus selv statsbesøg fra Moldova.

Men da den norske kong Harald tog imod Moldovas præsident Maia Sandi til den officielle velkomstceremoni, havde han gjort en opsigtsvækkende udskiftning.

Den 87-årige norske konge var nemlig iført den norske hærs gallauniform, men en særlig detalje manglede.

Kong Harald havde skiftet gallauniformens traditionelle sabel ud med en krykke.

Også hans ældste søn og tronfølger, kronprins Haakon var med til velkomstceremonien på Slotspladsen foran den royale residens.

Og tronfølgeren bar altså den traditionelle sabel, som Forsvarets retningslinjer for uniformer foreskriver.

Kong Harald havde byttet sablen ud med sin krykke, da han og sønnike, kronprins Haakon, tog imod Moldovas præsident. Foto: NTB/Heiko Junge

Kommunikationschefen hos det norske hof, Guri Varpe, bekræfter overfor norsk Se & Hør, at kong Harald havde fravalgt den traditionsrige sabel.

»Efter at kongen begyndte at benytte krykker for noget tid tilbage, blev det anbefalet, at kongen ikke længere skal bære sabel,« forklarer kommunikationschefen.

Hun understreger desuden, at der »kan gøres afvigelser under særlige omstændigheder«, såsom brugen af krykker, da »dette normalt er en dårlig kombination med sabel«.

Kong Harald har brugt krykker fast siden julen 2020, hvor han første gang fremviste sine nye hjælpemidler på de officielle julebilleder.

Generelt har hans helbred skrantet de senere år, hvor kongen har været indlagt og opereret af flere omgange, blandt andet for at få indsat en ny hjerteklap.

Senest måtte kong Harald flyves hjem fra Malaysia og have indopereret en pacemaker, efter han fik en infektion på den private ferie. Læs mere om det HER.

