I snart to uger har den norske kong Harald været indlagt. Og nærmest dagligt har det norske kongehus givet opdateringer på den skattede majestæts ve og vel.

Og både den norske, danske og internationale presse har fulgt minutiøst med, lige fra kong Harald blev indlagt med infektionen under sin private ferie i Malaysia til hjemkomsten i Norge, hvor han nu afventer at få opereret en permanent pacemaker ind på Rigshospitalet i Oslo.

Men dækningen af den norske konges sygdomsforløb er gået for vidt.

Det mente i hvert fald chefredaktøren Johan T. Lindwall fra det svenske ugeblad Svensk Damtidning, da han for nyligt deltog i NRK-programmet 'Debatten'.

Særligt kritiserede Johan T. Lindwall, at den norske presse havde spekuleret i omkostningerne for den syge kong Haralds hjemrejse til Norge - og i hvorvidt staten eller kongehuset selv ville gribe regningen.

Kong Harald måtte nemlig med et særligt SAS-fly, der er ombygget som sygetransport, for at vende hjem fra rejsen i Malaysia og i stedet fortsætte sin indlæggelse på Rigshospitalet i Oslo.

Men ifølge chefredaktøren for Svensk Damtidning hører kritiske spørgsmål om hjemrejsen sig ikke til, så længe kong Harald stadig er indlagt.

Ifølge det norske medie Dagbladets kommentator Sigrid Hvidsten er det dog væsentligt at forhøre sig om, eksempelvis hvem der skal betale for særtransporten til kongen - og ikke mindst at høre om det, mens det sker, og befolkningen undres.

Er det 'usmageligt' at spørge til, hvem der betaler for den syge konges særtransport hjem til Norge?

»Det er en stor styrke for det norske demokrati, at vi diskuterer detaljer om vores statsoverhoved, og ikke dækker over det,« fastslår Sigrid Hvidsten.

Men ifølge den svenske chefredaktør er det altså »usmageligt«.

»Folk bekymrer sig nu i stedet om, hvor meget flyet koster. Det kunne have været en 'almindelig' person fra Trondheim, der blev akut syg på en ferie i Thailand, og som skulle flyves hjem med SAS' ambulancefly for præcis samme beløb. Det hele bliver parodisk – bare fordi han er kongelig. Det ville ikke være sket i Sverige,« fastholder Johan T. Lindwall.

