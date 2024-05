22. april.

Det var her, at seksårige Arian forlod sine forældres hjem i den lille tyske by Elm.

I tre minutter havde de ikke øjnene på deres søn, og de minutter kan man på overvågning se, at den lille dreng i bare sokker forlader hjemmet og løber mod en skov.

Han er ikke set siden.

Politidirektør Jörg Wesemann erkender over for Bild, at situationen er kritisk, og at mulighederne for at finde drengen i live ser svære ud.

»Vi har intet tilbage lige nu, og det gør os ekstremt kede af det. Det værste er jo, hvis vi slet ikke finder ham.«

Eftersøgningen af den autistiske dreng blev iværksat omgående, da han blev meldt savnet.

1200 personer fra politi, brandvæsen, militær, hjælpeorganisationer og frivillige har alle hjulpet med at lede efter drengen. En eftersøgning, der bliver beskrevet som den største organiserede nogensinde i Tyskland.

Sagen er nu overdraget til en specialenhed på fem politiansatte, som efterforsker sagen.

»Der er flere hundrede oplysninger om Arian-sagen hver dag. Vi tager tipsene alvorligt, og efterforskerne arbejder igennem dem efter prioritering,« siger Jörg Wisemann.

Men hvor end politiet kigger hen, er det et mysterium, hvad der er sket med lille Arian.

Politiet mener dog, at han kan være løbet mindst en kilometer fra forældrenes hjem.

Det siger de ud fra, at et lille skoløst fodspor er blevet observeret nær floden Oste, der fører ud til den store flod Elben.

Og netop dét fodspor giver bange anelser hos politiet.

Floden er da også blevet undersøgt »igen, igen og igen«, som politiet udlægger det. Men ingenting er fundet.

Alligevel udelukker politiet heller ikke, at der på et tidspunkt kan dukke et lig op i vandet. Samtidig afviser man heller ikke muligheden for, at der kan være sket en forbrydelse.

Der er dog intet, der peger på det.

Og helt generelt er chancerne for at finde Arian i live meget små, erkender politiet.

»Det handler om en dreng, som har bevæget sig rundt i naturen. På regnfulde og kolde nætter,« siger Jörg Wesemann.