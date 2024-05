Det kunne være endt helt galt, da to brødre på 10 og 13 år legede på en strand på den tyske ø Wangerooge Kristi himmelfartsdag.

De to drenge gravede hvert sit dybe hul i sandet – omkring halvanden meter ned ifølge øens politi. Derefter forsøgte de at forbinde hullerne med en tunnel under sandet.

Men tunnelen kollapsede og begravede den 10-årige dreng, der var på ferie med sin familie, skriver Bild.

Talrige førstehjælpere begyndte straks at grave med deres hænder og med skovle, og få minutter senere ankom øens frivillige brandvæsen for at hjælpe til.

Den dramatiske redningsaktion tog ifølge øjenvidner mere end 20 minutter, inden det lykkedes at befri den 10-årige dreng.

En akutlæge måtte genoplive ham på stranden, inden han blev fløjet med redningshelikopter til hospitalet i byen Oldenburg vest for Bremen.

Det er ifølge Bild uklart, hvordan den 10-årige har det nu.

Mediet har talt med et øjenvidne, der forklarer, hvordan redningsfolkene måtte grave meget forsigtigt med skovle for ikke at skade drengen.

Wangerooge, der ligger ud for den nordvesttyske kyst, har omkring 1300 beboere, men øen besøges hvert år af mere end 100.000 turister.

I 2012 døde en anden 10-årig dreng efter at være blevet kvalt under halvanden meter sand på den tyske ø Amrum.