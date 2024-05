Hollands bud til Eurovision, den 26-årige deltager Joost Klein, er blevet forvist fra fredagens generalprøver.

Foreningen bag den internationale sangkonkurrence har blot meldt ud, at den midlertidige forvisning skyldes, at den hollandske deltager fortsat undersøges for en hændelse, han skulle have været involveret i tidligere på fredagen.

Siden har alverdens øjne været på Joost Klein - men først nu er det lykkedes at opstøve ham.

Svenske Aftonbladet har nemlig fundet den hollandske deltager ved sit hotel i Malmø.

Joost Klein repræsenterer Holland til Eurovision med sin sang 'Europapa'. Men den 26-årige hollænder vil kun blive bedømt ud fra sin semifinaleoptræden, da han er blevet forvist fra generalprøverne, mens han undersøges af EBU. Foto: Leonhard Foeger/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Joost Klein repræsenterer Holland til Eurovision med sin sang 'Europapa'. Men den 26-årige hollænder vil kun blive bedømt ud fra sin semifinaleoptræden, da han er blevet forvist fra generalprøverne, mens han undersøges af EBU. Foto: Leonhard Foeger/Reuters/Ritzau Scanpix

Det er dog ikke meget, Joost Klein selv har lyst til at sige om den mystiske hændelse eller forvisningen fra generalprøverne, som den resulterede i.

»Hav en god dag,« var således ordene fra den omdiskuterede hollandske deltager, da svenske Aftonbladet fredag aften opsøgte ham på hans hotel i Malmø.

Men Joost Klein valgte altså høfligt at smutte videre ind i en elevator og lukke dørene bag sig.

Ifølge Aftonbladet skulle hændelsen, han var involveret i, ikke være meldt til det lokale politi.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra svensk politi og Joost Klein selv.

EBU har blot oplyst til B.T., at man fortsat undersøger den mystiske hændelse, hvilket har betydet, at den hollandske deltager har måttet udgå fra generalprøverne og i stedet må blive bedømt af de deltagende landes fagjuryer på baggrund af sin semifinaleoptræden.

Angiveligt skulle hændelsen dreje sig om en konfrontation mellem Joost Klein og en kvindelig fotograf ansat af Eurovsion. Læs mere om den mystiske sag HER.