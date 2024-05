Fredag måtte EBU meddele, at man har midlertidigt forvist den hollandske deltager fra generalprøverne til finalen i Eurovision.

Men nu giver foreningen bag Eurovsion en ny melding – og her viser det sig, at der er konsekvenser for hollandske Joost Klein.

For grundet de igangværende undersøgelser af den hollandske deltager – der angiveligt skulle skyldes en konfrontation med en fotograf – må han ikke deltage i den senere generalprøve fredag.

Og det er altså den generalprøve, som de mange deltagende landes fagjuryer skal give deres bedømmelse ud fra.

Det betyder, at fagjuryerne i stedet skal bedømme Joost Klein ud fra hans optræden til semifinalen.

Det skriver EBU i en officiel meddelelse, som B.T. har fået.

Her markeres det ligeledes, at undersøgelserne af den hollandske deltager fortsat er i gang, ligesom man diskuterer internt i EBU med den hollandske tv-station AVROTROS.

