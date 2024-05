Den australske fodboldverden er lige nu i dyb sorg over et alt for tidligt dødsfald.

Det tidligere stortalent Cam McCarthy blev torsdag fundet død på en adresse i Perth - blot 29 år gammel.

Det bekræfter AFL-ligaen og hans tidligere klubber Fremantle Dockers og Greater Western Sydney Giants.

»Hans død er tragisk, og vi udtrykker vores dybeste medfølelse med hele hans familie, venner og holdkammerater,« siger Simon Garlick, der er CEO i Fremantle Dockers.

»Cam var en venlig og afslappet person i klubben, og han havde for vane at få folk til at smile og grine. Hans talent var ubestrideligt, og han elskede sin fodbold.«

Ifølge politiet er der intet mistænkeligt ved dødsfaldet.

Cam McCarthy blev hyldet, da hans tidligere klub fredag mødte Sydney Swans. Du kan se den rørende hyldest i videoen nederst i artiklen.

McCarthy, der er fra det vestlige Australien, blev draftet som nummer 14 af GWS Giants i 2013.

Få år senere forlod han klubben til fordel for Fremantle Dockers for at vende hjem til Vestaustralien på grund af mentale udfordringer og hjemve.

Han var nomineret til årets unge spiller i AFL i 2015, men hans karriere stoppede brat, da han i 2020 kollapsede under en træningssession og efterfølgende fik konstateret epilepsi.