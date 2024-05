Kommentatorerne var i chok over de skræmmende billeder.

Jockeyen Sean Bowen var 'millimeter fra at få knust sit kranie', lød det fra Sky Sports-ekspert Mick Fitzgerald, da den 26-årige waliser faldt af sin hest midt i et løb.

Da konkurrenterne få sekunder senere galoperede forbi – eller rettere over – den faldne Bowen, kunne det være endt fatalt.

På mirakuløs vis kunne han dog selv gå fra ulykkesstedet. Det skriver The Sun.

Sean Bowen lå forrest på vej mod en forhindring, da han mistede kontrollen og styrtede mod jorden lige foran en anden hest.

Dens forreste højre hov så ud til at ramme Bowens kasket.

Efterfølgende kunne jockeyen heldigvis selv rejse sig og gå uskadt væk.

'Hold da kæft … der var nogen, der kiggede ned på ham der. En heldig mand,' lød en af de mange reaktioner.

»Jeg har det fint, men jeg er en smule øm,« sagde Sean Bowen selv efter den uhyggelige episode ifølge Mirror.

»Jeg var heldig, at jeg ikke fik et spark i hovedet. Jeg fik et spark på skulderen i stedet. Heldigvis var det ikke mit hoved.«