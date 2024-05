Der er nyt i sagen om den syrebombe, der torsdag aften blev kastet efter nogle børn på en skole i Kolding.

Torsdag aften fik to drenge på Lyshøjskolen i Kolding sig en slem overraskelse, da nogle unge kastede en hjemmelavet syrebombe efter dem.

Bomben ramte dog heldigvis ikke drengene, og ingen kom derfor til skade i forbindelse med episoden.

Fredag eftermiddag oplyste Sydøstjyllands Politi til B.T., at man var »på sporet af gerningsmændene« bag syrebomben.

Men personerne, der stod bag den hjemmelavede bombe, viste sig ikke så svære at finde.

Fredag aften har tre personer nemlig meldt sig til politiet og sagt, at de stod bag syrebomben.

Det udtaler vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Halfdan Kramer til Ekstra Bladet.

»Vi har haft tre personer under 15 år til afhøring i dag. De har erkendt, at det var dem, der lavede syrebomberne. På den måde opfatter vi så vidt sagen som opklaret, men ikke afsluttet. De er under 15 år, så de kan jo ikke straffes, men vi er i dialog med skolen og sociale myndigheder,« oplyser vagtchefen til mediet.

Tidligere fredag kom vagtchefen med en kraftig advarsel på baggrund af episoden på skolen.

»Vi vil gerne komme med en klar opfordring til at lade være med at lave de her syrebomber. Dels fordi man risikerer, at man selv eller andre komme til skade. Og så er vi inde og snakke ting, der risikerer at give en større plet på straffeattesten,« lød opfordringen fredag eftermiddag fra vagtchefen til B.T.