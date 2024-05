En næsten nøgen mand, der kravler ud af et æg lavet af cowboybukser.

Det lyder måske som en mærkelig form for feberdrøm, men det er præcis det, der skete lørdag aften på Eurovision-scenen.

Det er meget muligt, at seere rundt omkring lige spærrede øjnene lidt ekstra op eller fik aftenkaffen lidt galt i halsen, da dette års finske deltager, Windows95man, dukkede op på scenen.

For det skete på en noget usædvanlig måde.

Her ses Windows95man på scenen under en prøve forud for aftenens finale. Foto: Tobias Schwarz/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Windows95man på scenen under en prøve forud for aftenens finale. Foto: Tobias Schwarz/AFP/Ritzau Scanpix

Man kunne blandt andet se, hvordan han kravlede ud af et enormt æg lavet ud af denim – før han endte på scenen, hvor snedig brug af kameravinkler fik det til at se ud som om, han ikke havde hverken bukser eller undertøj på.

Det kan vi dog afsløre, at han havde.

Som da.

For Windows95man – som i virkeligheden hedder Teemu Keisteri – var iført et lille stykke stof, der meget strategisk lige dækkede hans mest private dele.

Dog kunne seerne og publikum inde i salen dog se det meste af hans bagdel, mens han løb og dansede rundt på scenen under nummeret 'No Rules!'.

I et interview med PA Media forud for finalen fortæller den finske visuelle artist, at han ikke tænker så meget om potentielle negative reaktioner på den 'blottede' optræden.

»Min søn og alle de unge mennesker og alle bedstemødrene kan lide det, jeg tror, de virkelig elsker mit show, og ... børn og gamle mennesker er ligeglade, og jeg er ligeglad,« siger han.

»Så jeg synes, at voksne skal lære lidt og slappe lidt af i det. Det er ikke så alvorligt, at man ser en lille smule af min røv.«

Da B.T. mødte Teemu Keisteri og hans scenemakker, sangeren Henri Piispanen, på den turkis løber under åbningen af Eurovision i søndags, forklarede han også, at man ikke skal tage alting så seriøst.

»'No Rules' (som deres sang hedder, red.) er det motto, som jeg bruger i min kunst og i mit liv,« forklarede Windows95man:

»Det er min livsstil på en måde altid at være en weirdo. Jeg vil gerne vise folk, at det er okay at være underlig. Og give folk noget glæde. Man skal ikke være så seriøs,« tilføjede han.

Du kan følge med i, hvordan det ender for det finske bidrag i Eurovision-finalen, i vores liveblog her på bt.dk.