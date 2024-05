Det er snart 80 år siden, at en vis mand så sit nederlag i øjnene, tog en pistol for tindingen og trykkede aftrækkeren i bund.

Adolf Hitlers selvmord var samtidig det symbolske farvel til mange år med nazismen som den helt store fjende på vores jord.

Men selvom der er gået snart 80 år, ser man stadig levn fra Hitlers regime.

Det har eksempelvis været tilfældet to gange i denne uge i Tyskland, hvor en større gruppe personer tydeligt har hyldet nazismen.

Det skriver Dagbladet.

Første episode skulle være sket onsdag, hvor ni mænd kørte rundt i en ombygget Volkswagen Kübelwagen, der var restaureret til at ligne en militærbil fra Anden Verdenskrig.

Mændene var iført naziuniformer og heilede, mens de trillede rundt i Dresden.

Dagen efter var flere mænd med samme nazisymbolik igen på tur, hvor de sammen med flere kvinder dukkede op i en ølhave i Bautzen.

Det fortæller et øjenvidne til BILD.

»Omkring klokken 14 dukkede gruppen op i ølhaven. De fleste mænd, nogle kvinder, men også unge mennesker var blandt dem. Nogle havde dækket over de nazistiske symboler, mens andre bar dem synligt,« siger øjenvidnet.

Der er også efterfølgende dukket billeder op fra ølhaven, som du kan se herunder.

Kein #Männertag in #Sachsen ohne #Nazis. Eine Gruppe aus 20-30 Personen (Männer, Frauen, Kinder) in Wehrmachts- und SS-Uniformen mit Militärfahrzeugen, teilweise SS-Runen und Hakenkreuze an der Uniform. Die Fotos entstanden ausgerechnet bei #Hoyerswerda, Landkreis #Bautzen.

Der skulle være tale om en gruppe på omkring 40 mennesker.

I Tyskland bliver der slået hårdt ned på åbenlys nazisymbolik, og derfor søger det tyske politi også vidner til episoderne.

Politiet har også efterfølgende over for BILD oplyst, at man efterforsker sagen.