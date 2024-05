Dødstallet efter en frygtelig busylukke i den russiske by Sankt Petersborg er nu steget til syv personer.

En video frigivet af ulykken viser, hvordan køreturen endte i en tragedie.

På videoen ses bussen komme kørende i høj fart, før den laver en U-vending og kører direkte ned i en kanal midt i byen.

Ifølge det russiske statsmedie Tass mistede føreren af bussen kontrollen over den, hvilket førte til ulykken.

Og det er ikke første gang, busselskabet har været i myndighedernes søgelys.

Russiske myndigheder forklarede, at ejeren af bussen allerede har modtaget 23 bøder for diverse overtrædelser.

The Washington Post citerer russiske medier for, at buschaufføren blev tilbageholdt af politiet efter ulykken.

De skriver også, at chaufførens kone udtalte, at chaufførens chefer tvang ham til at tage en morgenvagt efter at have arbejdet 20 timer dagen før og stort set ikke fået nogen hvile.

Der er endnu ikke meldt noget ud fra busselskabets ejer.

Ifølge russiske medier var 15 passagerer ombord på bussen, da den styrtede mod kanalen, skriver AP.

Se i videoen foroven, hvordan bussen så ud efter ulykken.